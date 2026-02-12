La fiscal general de Trump recurre a los insultos para justificar ante el Congreso su opacidad con los archivos de Epstein

Han sido más de cinco horas de interrogatorios. En los que la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha sufrido para justificar la opacidad con la que se ha movido el Departamento de Justicia en relación con una de las promesas electorales del mundo MAGA: la publicación de los archivos del financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein.

Bondi se ha enfrentado a preguntas obvias, sobre la falta de reparación a las víctimas, algunas de las cuales estaban sentadas en la comisión, detrás de ella, y a las que ha evitado saludar. O la pregunta de por qué el caso está teniendo más repercusiones políticas fuera en Reino Unido y Noruega, por ejemplo, que en Estados Unidos, el país de la red de tráfico de menores comandada por Epstein, una de las personas mejor conectadas del mundo en aquel momento, a la vista de con quién se fotografiaba.

Pero Bondi no ha sabido dar respuesta a las preguntas y los discursos de los congresistas demócratas y algunos de los republicanos que le han puesto ante el espejo de su gestión. Una gestión que también afecta al esclarecimiento de los asesinatos de Minneapolis a manos de agentes federales.

Así, la fiscal general decidió optar por la agresividad y los insultos, así como por los elogios a su jefe, Donald Trump, quien aparece centenares de veces en los archivos de Epstein, a pesar de decir que hacía décadas que no tenía que ver con el financiero.

“Sentarse aquí y atacar al presidente, no voy a tolerarlo”, dijo Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes: “No voy a tolerarlo”.

Una emoción que no empleó para solidarizarse con las víctimas de Epstein que tenía sentadas detrás de ella durante la vista.

Bondi se dedicó a insultar repetidamente a los demócratas mientras insistía en que no iba a “meterse en el barro” con ellos. En un intercambio especialmente acalorado, el demócrata Jamie Raskin (Maryland) acusó a Bondi de negarse a responder a sus preguntas, a lo que respondió la fiscal general calificando al congresista de “abogado fracasado, ni siquiera abogado”.

Bondi eludió sistemáticamente las preguntas de los demócratas, respondiendo con ataques para hacerlos aparecer como poco interesados en la violencia de sus circunscripciones. Cualquier cosa menos responder a las preguntas.

“Esto es patético. No estoy haciendo preguntas capciosas”, dijo Becca Balint, demócrata de Vermont, quien intentó preguntarle a Bondi si el Departamento de Justicia había interrogado a diferentes funcionarios de la Administración Trump sobre sus vínculos con Epstein: “El pueblo estadounidense merece saber”.

En su exposición inicial, Bondi instó a las víctimas de Epstein a presentarse ante las fuerzas policiales con cualquier información sobre los abusos sufridos, y les dijo que “cualquier acusación de delito será tomada en serio e investigada”.

Sin embargo, cuando la representante Pramila Jayapal la emplazó, se negó a volverse hacia las víctimas de Epstein entre el público y disculparse por lo que el Departamento de Justicia de Trump les ha “hecho pasar”, y acusó a la demócrata de “hacer teatro”.

Los demócratas, además, criticaron duramente a Bondi por la censura desordenada de los archivos de Epstein, que ha dejado al descubierto detalles íntimos de víctimas e incluían fotografías de desnudos.

Una revisión realizada por The Associated Press y otros medios de comunicación han encontrado innumerables ejemplos de tachones descuidados, inconsistentes o inexistentes que han revelado información privada sensible.

“Está del lado de los perpetradores e ignorando a las víctimas”, le dijo Raskin a Bondi en su declaración inicial: “Ese será su legado a menos que actúe rápidamente para cambiar el rumbo. Está llevando a cabo un encubrimiento masivo de Epstein desde el Departamento de Justicia”.

El republicano Thomas Massie, de Kentucky, rompió con su partido para impulsar la legislación que obligó a la publicación de los archivos de Epstein, y también reprendió a Bondi por la divulgación de la información personal de las víctimas, diciéndole: “Literalmente, hizo lo peor que pudo hacerles a las víctimas”.

Bondi le dijo a Massie que solo se centraba en los archivos porque se menciona a Trump en ellos, llamándolo “hipócrita” con “síndrome de trastorno por Trump”.