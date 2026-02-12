Destacados artistas españoles como Almodóvar, Bardem o Aitana Sánchez-Gijón piden la libertad del líder palestino Marwan Barghouti

Una larga lista de artistas españoles se movilizó para pedir la excarcelación de Marwan Barghouti, el líder palestino con más popularidad en las encuestas desde hace años, preso en cárceles israelíes desde el año 2002.

Los directores Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Fernando León, Montxo Armendáriz, Javier Fesser o Icíar Bollaín y los actores Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón, Antonio de la Torre, Luis Tosar, Juan Diego Botto, Ana Wagener o Eduard Fernández, entre otros, son algunos de los firmantes del texto por la puesta en libertad de Barghouti.

También lo suscriben músicos como María Rozalén, Marwan, Ana Tijoux o Fermín Muguruza y escritores como Manuel Rivas y Javier Cercas. En el escrito, publicado en la web Free Marwan, expresan su “gran preocupación por el prolongado encarcelamiento” de Barghouti, así como por “los violentos malos tratos que sufre y la negación de sus derechos legales”.

Algunos de ellos han aportado declaraciones propias, como el cantautor vasco Fermín Muguruza, quien señala que “entre el olivo y el roble de Gernika, las palabras se niegan a la prisión. Aprendimos de Mahmoud Darwish que la patria vive en la voz. Desde Euskal Herria, así como antes cantábamos: 'Libertad para Nelson Mandela', ahora cantamos: 'Libertad para Marwan Barghouti'.”

“Un pueblo no puede elegir su futuro con su líder encadenado. Liberar a Barghouti es liberar la voz palestina”, destaca el actor y escritor Carlos Bardem.

Expresamos nuestra gran preocupación por el prolongado encarcelamiento de Barghouti, los violentos tratos que sufre y la negación de sus derechos legales. Pedimos a las Naciones Unidas y los gobiernos del mundo que trabajen activamente por su encarcelamiento Centenares de destacados actores, músicos y escritores

Otras firmas destacadas de esta campaña son Alberto San Juan, Silma López, Luis Zahera, Irene Anula, Gorka Otxoa, Almudena Carracedo, Aitor Merino, Puy Oria, Pedro Alonso, Ana Risueño, Sergio Peris-Mencheta, Marta Solaz, Tamar Novas, María Botto, Alberto Ammann, Azucena Rodríguez, Esther García, Willy Toledo, Elisabet Gelabert, José Manuel Rambla, Muerdo, Raúl Prieto, Javier Corcuera, Rafa Castejón, Juan Carlos Vellido o Luisa Mayol.

Marwan Barghouti es percibido como una figura de unidad nacional, capaz de reconciliar a diferentes sectores de la política y la sociedad palestina. Cuando fue arrestado, hace casi veinticuatro años, era parlamentario y sonaba como un relevo diferente a la vieja guardia de su partido, Al Fatah, fundado por Yasser Arafat en 1958, y al que pertenece el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

Desde entonces, ha sufrido maltrato y etapas prolongadas en celdas de aislamiento, lo que ha deteriorado su salud. El pasado mes de septiembre fue apaleado, hasta quedar inconsciente, por varios guardias de seguridad israelíes. Su abogada y su familia denuncian que tiene varias costillas rotas.

En su misiva, los artistas españoles solicitan “a las Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo” que busquen “de manera activa” la puesta en libertad de Marwan Barghouti. El líder palestino fue condenado en 2004 a cinco cadenas perpetuas por un tribunal israelí, al que él se negó a reconocer. La Unión Interparlamentaria –organismo internacional que representa 181 parlamentos– encargó un informe sobre el proceso judicial, en el que concluyó que se habían producido “numerosas infracciones de las normas internacionales” y que no podía considerarse un juicio justo.

La Unión Interparlamentaria Internacional concluyó que se habían producido “numerosas infracciones” en el proceso judicial contra Barghouti y que no podía considerarse un juicio justo.

Antes de ser arrestado, Barghouti sufrió dos intentos de asesinato por parte de Israel. Posteriormente, fue acusado por un tribunal israelí de ordenar asesinatos durante la Segunda Intifada. Él negó siempre esas acusaciones, defendió la resistencia palestina contra la ocupación militar e insistió en que no apoyaba los ataques contra civiles en Israel. En 2002 Nelson Mandela afirmó que “lo que le ha pasado a Barghouti es exactamente lo que me pasó a mí”.

Pese al transcurso de los años, Barghouti sigue liderando las encuestas como la figura más popular en Palestina y es percibido como alguien que podría impulsar un movimiento similar al que surgió en torno a Nelson Mandela durante y después del régimen del apartheid sudafricano.

Su familia lleva treinta y seis meses sin poder verle y casi veinticuatro años sin abrazarle, ya que los encuentros en la cárcel, cuando se producen, son a través de un cristal. Su nombre ha aparecido en varias listas presentadas para negociar con Israel el intercambio de prisioneros, pero el Gobierno de Netanyahu se niega a ponerlo en libertad. Los planes israelíes para aprobar la pena de muerte para los presos palestinos han provocado alarma en circuitos internacionales de derechos humanos.

Lo que le ha pasado a Marwan Barghouti es exactamente lo que me ocurrió a mí Nelson Mandela, en 2002

Un vídeo publicado el pasado mes de agosto mostró al ministro israelí de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, burlándose de Barghouti en el interior de su celda. Esa fue la primera imagen del preso palestino en mucho tiempo, con un aspecto muy desmejorado.

Uno de sus hijos, Arab Barghouti, pasó recientemente por Barcelona, donde participó en el concierto de solidaridad por Palestina: “Para nosotros Marwan representa esperanza, esperanza para una Palestina libre y unificada, para una renovación democrática y para un camino creíble de justicia y paz”, dijo ante las veinte mil personas que abarrotaban el Palau Sant Jordi.

En una entrevista realizada por elDiario.es, Arab Barghouti explicó que, “cuando sacaron a mi padre del régimen de aislamiento” en el que estuvo tres años, pidió a su abogada que contactara con el rector de la Universidad de Jerusalén, “porque quería dar clase a otros presos, y lo consiguió: desde entonces ha graduado a más de cuatrocientos licenciados y ha concedido más de doscientas maestrías”.

Marwan Barghouti se ha definido a sí mismo como una persona corriente del pueblo palestino que defiende “lo mismo que ha defendido siempre cualquier persona oprimida: el derecho a ayudarse a sí misma cuando no hay ayuda de ninguna otra parte”. Desde sus inicios en la política se declara partidario de “un sistema democrático y plural basado en separación de poderes, el respeto al Estado de derecho, elecciones justas y democráticas”.

La esposa de Marwan, la abogada Fadwa Barghouti, ha alertado de que “lo que sucede en las cárceles israelíes constituye la retaguardia de la guerra genocida emprendida contra nuestro pueblo palestino”. La situación de los presos palestinos ha sido denunciada por relatores de Naciones Unidas y numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos.

El pasado mes de septiembre Barghouti fue apaleado, hasta quedar inconsciente, por varios guardias de la prisión israelí. Su abogada y su familia denuncian que tiene varias costillas rotas

Recientemente, la organización israelí B'Tselem publicó un nuevo informe en el que alerta de que el sistema penitenciario israelí se ha convertido “en una red de campos de tortura”. En los dos últimos años al menos 84 presos palestinos han muerto en cárceles de Israel, a lo que habría que añadir un número indeterminado de fallecimientos de prisioneros de Gaza. Además, entre los más de 10.000 prisioneros palestinos, al menos 3.474 están bajo detención administrativa, sin cargos ni juicio. Entre ellos hay mujeres y menores.

Esta movilización de actores, músicos y escritores españoles llega tras una campaña internacional por la puesta en libertad del líder palestino apoyada por artistas con gran visibilidad. Entre ellos, destacan los actores estadounidenses Mark Ruffalo, Cynthia Nixon o Susan Sarandon y los británicos Benedict Cumberbatch, Stephen Fry, Julie Christie, Tilda Swinton, Sir Ian McKellen o Sir Jonathan Pryce.

Esa campaña internacional también está respaldada por intelectuales o escritores como Angela Davis, Arundhati Roy, Annie Ernaux, Gabor Maté, Judith Butler, Margaret Atwood, Naomi Klein, Pankaj Mishra, Mohamed El-Kurd o Noura Erakat y por músicos como Annie Lennox, Brian Eno, Massive Attack, Paul Simon, Paul Weller, Peter Gabriel, Sting o Yann Tiersen. Además, en una campaña paralela, varios Premios Nobel de la Paz reclaman una demanda similar, por la excarcelación de Barghouti.

Hace unos días la editorial internacional Penguin Random House informó de que el próximo mes de noviembre publicará, en lanzamiento mundial, Inquebrantable: En busca de la libertad para Palestina, dedicado a Barghouti. El libro será un “retrato íntimo” de la vida y trayectoria del preso palestino a partir de cartas privadas a su familia, escritos personales, correspondencia con figuras públicas de todo el mundo, entrevistas con medios de comunicación, declaraciones públicas y fotografías inéditas.