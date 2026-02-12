Opciones de cuenta en dólares fuera de Argentina: cómo funcionan y por qué las eligen

El acceso al dólar es, desde hace años, uno de los principales desafíos económicos en Argentina. Aunque en 2025 se levantó el cepo cambiario para personas físicas, todavía persisten restricciones para empresas y ciertas operaciones, junto con una historia de volatilidad que llevó a miles de personas a buscar alternativas para cobrar, mantener y usar dólares fuera del sistema financiero local.

En este escenario, las cuentas en dólares fuera de Argentina se consolidaron como una herramienta clave para freelancers, emprendedores, exportadores de servicios y pequeñas empresas que operan con el exterior.

Un contexto en transición: del cepo estricto a la flexibilización parcial

Tras años de restricciones severas, en abril de 2025 el gobierno argentino levantó el cepo cambiario para personas físicas, eliminando el límite de USD 200 mensuales y el impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento. Sin embargo, el panorama cambiario todavía presenta desafíos:

Situación actual (2026):

Bandas de flotación: Desde enero 2026, el dólar oficial opera dentro de bandas que se ajustan mensualmente según inflación

A pesar de la flexibilización, muchas personas y empresas continúan buscando soluciones internacionales que les permitan:

Desacoplar parte de sus ingresos del sistema local

Mantener mayor previsibilidad en sus operaciones

Evitar la volatilidad histórica del peso argentino

¿Qué significa tener una cuenta en dólares fuera de Argentina?

Hablar de una cuenta en dólares fuera del país no implica necesariamente abrir una cuenta bancaria tradicional en el exterior. Hoy existen distintas alternativas que permiten:

Recibir pagos en dólares desde el extranjero

Mantener saldos en moneda dura

Operar de forma digital

Reducir la exposición a volatilidad local

Estas soluciones varían en su estructura, alcance y requisitos, pero comparten un mismo objetivo: facilitar la operatoria internacional desde Argentina.

Cuentas bancarias tradicionales en el exterior: una opción limitada

Una de las alternativas más conocidas es abrir una cuenta bancaria tradicional fuera de Argentina, principalmente en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, este camino presenta varias barreras:

Requiere viajar al exterior en muchos casos

Exige altos niveles de documentación

Puede implicar costos elevados de mantenimiento

Está orientado a perfiles con mayor volumen de operaciones

Por estos motivos, no suele ser la opción más accesible para freelancers o pequeños emprendimientos.

El crecimiento de las cuentas virtuales en dólares

En paralelo a la banca tradicional, surgieron las cuentas virtuales en dólares, ofrecidas por plataformas fintech que operan a nivel internacional. Estas soluciones permiten a los usuarios:

Obtener datos bancarios en el exterior

Recibir transferencias internacionales

Operar sin necesidad de presencia física

Gestionar fondos de forma digital

Las cuentas virtuales se posicionan como una alternativa más flexible, especialmente para quienes necesitan cobrar desde plataformas globales o clientes extranjeros.

Plataformas digitales y ecosistema fintech

El ecosistema fintech internacional ofrece múltiples opciones para operar en dólares fuera de Argentina. Algunas plataformas están orientadas a freelancers, otras a empresas, y otras funcionan como billeteras digitales con servicios adicionales.

Entre las funcionalidades más valoradas por los usuarios se encuentran:

Recepción de pagos vía transferencias internacionales o ACH

Conversión entre monedas

Integración con plataformas de trabajo remoto

Acceso a tarjetas virtuales o físicas

Cada plataforma presenta diferencias en costos, tiempos de acreditación y alcance geográfico.

Airtm: tu solución digital para operar en dólares

Para quienes buscan gestionar dólares fuera del sistema bancario argentino, Airtm ofrece una alternativa ágil y accesible. Con una Cuenta Virtual USA, permite:

✓ Recibir pagos internacionales vía ACH o transferencias

✓ Convertir entre USDC y ARS de forma flexible

✓ Retirar en pesos a través de múltiples métodos locales

✓ Acceder a tarjetas virtuales para compras en el exterior

Todo 100% online, sin trámites bancarios complejos.

Un cambio estructural en marcha

La búsqueda de herramientas como Airtm refleja un cambio más amplio: una economía cada vez más globalizada, donde el trabajo remoto y los ingresos internacionales son la nueva normalidad.

Miles de argentinos ya usan Airtm para recibir pagos del exterior, proteger ahorros en dólares y operar con mayor previsibilidad que en el sistema financiero local.

¿Listo para digitalizar tus operaciones en dólares?