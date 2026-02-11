SiPreBA y Periodistas Argentinas organizaron una acción frente al Congreso contra la derogación del Estatuto del Periodista

Trabajadores y trabajadoras de prensa realizaron este miércoles una acción simbólica frente al Congreso para rechazar la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, incluidos en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La protesta, convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas, en el marco de la jornada nacional de movilización, consistió en encadenarse frente al Congreso con máscaras que decían “alcahuete” para protestar contra la derogación del Estatuto del Periodista. Nancy Pazos, Claudia Acuña, Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA y Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, participaron en la acción.

Días antes, se presentó formalmente una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas que exige a los senadores que no acompañen la eliminación de esa normativa histórica. La actividad se desarrolló en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, frente al Palacio Legislativo.

El eje del reclamo es el artículo 193 de la denominada “Ley de modernización laboral”, que propone suprimir derechos específicos del sector, entre ellos la indemnización especial contemplada en el artículo 43 del Estatuto.

Para el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, el nuevo dictamen “da vía libre para despidos masivos en los medios” y deja en evidencia que el objetivo no es modernizar el régimen laboral sino eliminar garantías conquistadas por el gremio. “Del Estatuto solo querían eliminar la indemnización especial. No quieren modernizar nada. Es una vergüenza de la que van a tener que hacerse cargo”, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa de presentación de la solicitada, Pazos enfáticamente la vigencia del Estatuto. “Estamos frente a un régimen”, afirmó en alusión al gobierno de Javier Milei. “No somos necios. Estamos dispuestos a dialogar y a acompañar procesos que fortalezcan la democracia, no que la debiliten”.

Esa actividad reunió a colegas de trayectoria y de posicionamientos ideológicos diversos, entre ellos Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado y Claudia Acuña. Bercovich destacó el amplio espectro político que respalda la solicitada y advirtió que la derogación del Estatuto pone en juego la libertad de expresión. En la misma línea, Obarrio afirmó que la medida “no es un hecho aislado” sino parte de “una política de ataque permanente a la libertad de prensa”.

Claudia Acuña, en representación de Periodistas Argentinas, alertó sobre el avance contra las voces críticas y llamó a sostener la unidad del sector. Silvia Mercado, por su parte, valoró que la conducción sindical vincule la defensa de los derechos laborales con la defensa de la libertad de expresión.

También participaron legisladores nacionales del bloque Justicialista —José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde y María Teresa González— y diputados del Frente de Izquierda como Romina del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman, Gabriel Solano y Vanina Biasi, quienes expresaron su rechazo a la derogación.

CRM