Murió la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza: el Senado la homenajeó y Cristina Kirchner la despidió como “guerrera de la vida”

La exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza falleció este miércoles a los 62 años, tras atravesar una serie de complicaciones de salud que se habían agravado en los últimos meses. La noticia generó repercusiones inmediatas en el ámbito político, donde dirigentes del peronismo la recordaron por su trayectoria y militancia.

Durante la sesión en la que el Senado debate el proyecto de reforma laboral, la Cámara alta le dedicó un minuto de silencio en su memoria, a pedido de la senadora Juliana Di Tullio, iniciativa que fue acompañada por el resto de los bloques.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también la despidió con un mensaje en redes sociales: “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida… que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió.

Según informaron medios locales, Mendoza arrastraba problemas de salud desde octubre del año pasado. A un diagnóstico de diabetes se le habían sumado las secuelas de un accidente doméstico que le provocó serias dificultades en la movilidad.

Nacida el 20 de abril de 1963, estudió Kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste, donde inició su militancia política. Allí conoció a Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco, con quien estuvo casada entre 1990 y 2009 y tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

Su carrera legislativa comenzó en 2005 como diputada provincial. En 2008 dejó su banca para asumir como ministra de Salud Pública de la provincia, durante la primera gobernación de Capitanich. En 2009 fue electa diputada nacional por el Frente para la Victoria y renovó su mandato en 2013.

Durante su paso por la función pública impulsó iniciativas vinculadas al sistema educativo provincial y promovió proyectos para ampliar derechos, como la incorporación de menús aptos para celíacos en restaurantes y casas de comida rápida.

Su vínculo con Capitanich tuvo un fuerte impacto mediático, especialmente tras su separación en 2009. En aquel momento, trascendió que el entonces gobernador le pidió el divorcio y le impidió el ingreso a la Casa de Gobierno provincial luego de que ella respaldara una protesta piquetera contra su gestión. Tras la ruptura, Mendoza mantuvo una postura crítica hacia su exmarido.

El Partido Justicialista de Chaco confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en el que expresó “profundo pesar” y destacó que la exdiputada dejó “una huella imborrable en la vida política y social” de la provincia. “Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, señaló el partido.

El PJ chaqueño envió sus condolencias a sus hijas, a su hermana y al resto de sus familiares, y sostuvo que su recuerdo “permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco”.

Con una extensa trayectoria en el peronismo provincial y nacional, Mendoza fue una figura de peso en la política chaqueña de las últimas dos décadas. Su muerte ocurre en un contexto de alta tensión política, en medio del debate parlamentario por la reforma laboral, escenario en el que su nombre volvió a resonar en el recinto como parte del homenaje de despedida.

La despedida de Capitanich

El senador de Unión por la Patria y ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich se refirió al fallecimiento de su ex esposa Sandra Mendoza y recordó que a ambos no sólo los unieron sus hijas sino “el amor por la patria”.

“Engendramos dos maravillosas hijas y un amor muy fuerte por la Patria”, expresó Capitanich durante la sesión del Senado por la reforma laboral.

Asismismo, agradeció “muy especialmente” las palabras de sus colegas y la “enorme manifestación de cariño, de amor y respeto” de todos los bloques.

Al conocer la noticia del fallecimiento de Mendoza, a poco de haber iniciado la sesión, Capitanich se retiró del recinto para regresar un rato más tarde.

Con información de la agencia NA