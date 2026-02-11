Murió a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's Creek'

El actor James Van der Beek, protagonista de la exitosa serie Dawson's Creek, murió este miércoles a los 48 años debido al cáncer que padecía, según informó en redes sociales su familia, que pide “privacidad” en estos momentos. El intérprete estaba casado desde 2010 con la también actriz Kimberly Van der Beek, con quien tuvo seis hijos.

En noviembre de 2024 el actor anunció que le habían diagnosticado un cáncer de colon en etapa 3. Un año después tuvo que subastar parte de sus pertenencias, entre ellas parte del vestuario que lució en Dawson's Creek, para pagar el caro tratamiento que necesitaba. Van Der Beek también subastó otros preciados objetos que utilizó en sus trabajos posteriores, como las zapatillas de tacos que lució en la película Juego de campeones (1999).

“Guardé estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento llegó”, afirmó en un comunicado entonces.

Nacido en Connecticut, tuvo su primer papel en una serie de televisión en 1993. Desde entonces no paró de trabajar tanto en cine como, sobre todo, en la pequeña pantalla. Ahí le llegó su primer y más exitoso papel: el del sensible, tímido y cinéfilo adolescente Dawson Leery, al que interpretó entre 1998 y 2003 junto a las futuras estrellas Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson.

Dawson's Creek tuvo un enorme éxito en muchos países durante sus años de emisión y catapultó a la fama mucho más a sus compañeras que a Van der Beek, pero el joven tampoco paró de trabajar. Mientras rodaba la ficción adolescente protagonizó Juego de campeones (1999) junto a Jon Voight y Paul Walker.

Apenas cuatro años después apareció en cuatro capítulos de One Tree Hill, otro fenómeno adolescente. También intervino en las series Mentes criminales y Médium.

En 2010 consiguió un papel principal en la serie Mercy, donde interpretó al doctor Briggs. Doce años después se interpretó a sí mismo durante 26 episodios en Apartamento 23, protagonizada por Krysten Ritter, y poco antes había aparecido en episodios de las comedias multipremiadas Cómo conocí a tu madre y Modern Family.

Van der Beek volvió a disfrutar de papeles principales en las series Amigos con suerte, CSI: Cyber y ¿Qué haría Diplo?. También puso su voz al personaje de Boris de la serie de animación Vampirina.

En 2018 la revista Entertainment Weekly hizo las delicias de los fans de Dawson's Creek juntando a los personajes principales en una nota. Allí se habló de un posible reencuentro en la ficción que nunca llegó a realizarse.