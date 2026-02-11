Trump insistió ante Netanyahu en “que las negociaciones con Irán continuarán” pese a las resistencias israelíes

Donald Trump dice estar cerca de un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Un acuerdo que está negociando mientras moviliza barcos de guerra hacia Medio Oriente. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a la Casa Blanca este miércoles para expresar sus reservas durante una reunión que duró dos horas y media.

La visita de Netanyahu –séptima reunión en el segundo mandato de Trump– se produce en un momento en que tanto Teherán como Washington proyectan un optimismo cauteloso tras mantener conversaciones indirectas en Omán el pasado viernes sobre cómo abordar de nuevo las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

“Acabo de reunirme con el primer ministro israelí, Netanyahu, y varios de sus representantes”, comunicó el presidente de EE.UU. en Truth Social al cabo de la reunión en la Casa Blanca: “La excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si se puede concretar un acuerdo. Si se puede, le informé al primer ministro que es lo que prefiero. Si no, simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

Trump añade: “La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un ataque; eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables. Además, conversamos sobre el enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general. Realmente hay paz en Oriente Medio”.

En la reunión, Netanyahu intentó presionar a la Administración Trump para que su concepto de la seguridad de Israel se incorporen a cualquier posible acuerdo con Irán.

“El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones a los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní [Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen]”, declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado el sábado.

Tras el encuentro de este miércoles, la oficina del primer ministro señaló que Netanyahu trasladó a Trump “las necesidades de seguridad del Estado de Israel en el contexto de las negociaciaciones” con Irán y que “los dos líderes acordaron continuar con la coordinación y el estrecho contacto entre ellos”.

La visita del líder israelí estaba prevista para el 18 de febrero, pero se adelantó una semana. Y se produjo después de que representantes estadounidenses mantuvieran conversaciones con negociadores iraníes a través del Gobierno de Omán la semana pasada con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear. El enviado de EE.UU., Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, participaron en las conversaciones.

Trump ya desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra estadounidenses en la región, después de amenazar con una intervención militar durante la represión gubernamental de las protestas en Irán que dejó más de 3.000 muertos.

El Canal 12 de Israel y Axios informaron el martes que Trump está considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente para preparar mejor la acción militar en caso de que las negociaciones con Irán fracasen.

Trump describió las conversaciones con Irán como “completamente diferentes” a las celebradas el año pasado, y aseguró que se celebrarían más negociaciones esta semana. El viernes pasado indicó que un acuerdo que abordara únicamente el programa nuclear iraní “sería aceptable”.

Teherán, sin embargo, declaró que no negociará sobre temas que vayan más allá de sus actividades nucleares y que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

Irán rechazó las solicitudes del OIEA para inspeccionar los sitios bombardeados en la guerra de junio. Incluso antes de eso, Irán había restringido las inspecciones del OIEA desde la decisión de Trump en 2018 de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales.

La visita también se produce mientras Trump se prepara para la primera reunión de la recién formada Junta de Paz, programada para el 19 de febrero.

Netanyahu aceptó la invitación del presidente de EE.UU. para formar parte de la junta, y la fecha original de su visita estaba prevista para coincidir con su sesión inaugural. No está claro si regresará a Estados Unidos para ese momento.

La junta tiene como objetivo supervisar un plan de Trump para Gaza tras el llamado alto el fuego en Gaza que entró en vigor el 10 de octubre de 2025: las autoridades de Gaza afirman que los ataques israelíes contra la Franja continuaron y que 586 palestinos murieron desde que entró en vigor el alto el fuego.

La visita a Washington también se produce después de que Israel diera un paso importante hacia la anexión de Cisjordania, una medida que Trump había dicho previamente que no permitiría que Israel hiciera.