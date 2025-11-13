El protagonista de 'Dawson's Creek', James Van Der Beek, subasta objetos de la serie para pagar su tratamiento de cáncer

El actor estadounidense James Van Der Beek va a subastar parte del vestuario que lució en Dawson's Creek, la serie que lo catapultó a la fama a finales de los años '90. Van Der Beek decidió vender este “tesoro” personal para pagar el costoso tratamiento de cáncer que necesita.

Fue en noviembre de 2024 cuando el actor, de 48 años, anunció que le habían diagnosticado un cáncer de colon en etapa 3. “Guardé estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento llegó”, dijo en el comunicado con el que dispone a disposición de los fans de Dawson's Creek algunos de los objetos que se utilizaron en la exitosa serie.

La subasta Winter Entertainment Memorabilia Live Auction se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre mediante la casa de ventas Propstore. Los interesados podrán pujar por piezas tan icónicas como el collar que Dawson Leery regaló a Joey Potter, la encantadora joven a la que interpretó Katie Holmes. Su precio estimado oscila entre 23.000 y 46.000 dólares. La camisa de franela que lució el protagonista en el primer capítulo de la serie podría rondar los 3.500 dólares.

“Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore y compartirlos con quienes apoyaron mi trabajo a lo largo de los años”, expresa el actor. Según informa la revista People, el 100% de la recaudación se utilizará en pagar el tratamiento de cáncer que está recibiendo en Estados Unidos.

Y no solo se desprenderá de sus recuerdos de Dawson's Creek. Van Der Beek también subastará otros preciados objetos que utilizó en sus trabajos posteriores, como las zapatillas de tacos que lució en la película Juego de campeones (1999).

El año pasado, coincidiendo con el 25 aniversario de este largometraje, el actor tuvo que vender camisetas firmadas por él. “El 100% de mis ganancias netas se destinarán a familias que se recuperan de la carga financiera del cáncer (incluida la mía)”, explicó a sus fans para dejar bien claras las intenciones de esa iniciativa a la que ahora se suma esta subasta.