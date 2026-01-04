Los libros que llegan en 2026: Selva Almada, Dolores Reyes, Martín Kohan y homenajes a Borges a 40 años de su muerte

Como ocurrió cuando se anunciaron los títulos para 2025, los distintos representantes del sector editorial coinciden en señalar, una vez más, que las perspectivas para este nuevo año son de incertidumbre y de expectativas moderadas. Las proyecciones parecen ir por el lado de la apuesta más o menos segura en un terreno siempre variable y es por eso que entre los anuncios para 2026 se destacan más los grandes nombres consagrados que aquellos de autores y autoras menos conocidos.

Según anunciaron las editoriales argentinas y las internacionales que imprimen sus títulos en el país, habrá, entre muchos otros, títulos nuevos, reediciones y rescates literarios de nombres autores y autoras como Selva Almada, Juana Bignozzi, Dolores Reyes, Juan José Becerra, Luis Sagasti, Claudia Piñeiro, Carla Maliandi, Clara Obligado, Federico Jeanmaire, Santiago Loza, Sylvia Molloy, Martín Kohan, Gustavo Ferreyra y una serie de ensayos de Jorge Luis Borges cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento.

Entre los nombres de autores y autoras internacionales, se destacan los de Stephen King, John Grisham, Ken Follett y John Katzenbach, además de nuevas ediciones de textos de Jack London, Virginia Woolf, Isaac Asimov, Louisa May Alcott, entre muchísimos más.

La multinacional Penguin Random House adelantó en un comunicado enviado a los medios que 2026 será un año de “grandes nombres internacionales, nuevos de autores locales, ediciones y reediciones clave del canon argentino y una ‘no ficción’ en expansión componen un mapa pensado para lectores diversos y para consolidar la oferta literaria en todos los frentes”.

“El año próximo tendrá asegurado la llegada de autores internacionales de alto impacto: Freida McFadden, Toshikazu Kawaguchi, Juan Gómez-Jurado, Ildefonso Falcones, Elísabet Benavent, Stephen King, John Grisham, Ken Follett, John Katzenbach, Danielle Steel, Lucinda Riley, Arturo Pérez-Reverte y María Oruña”, informaron desde la editorial.

“La literatura argentina, de extraordinario reconocimiento nacional e internacional, tendrá libros de autores como Claudia Piñeiro, Selva Almada, Dolores Reyes, Reynaldo Sietecase, Daniel Guebel, Alan Pauls, Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, Cynthia Rimsky, Carla Maliandi, Fabián Martínez Siccardi y María Negroni. En paralelo, la mesa se amplía con nombres internacionales como Javier Cercas, Yasmina Reza, Han Kang y J. M. Coetzee”, detallaron.

Además informaron que para acompañar las conmemoraciones por los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges “se publicarán por primera vez los Ensayos completos además de un ciclo de conferencias inéditas”.

Planeta, el otro gran grupo editorial internacional que opera en Argentina, anticipó que también apostará este año a los nombres resonantes de su catálogo. Entre otros, anunció libros de Siri Husvedt, Thomas Pynchon, Florencia Bonelli, Luciana De Luca, Florencia Etcheves, César Aira, Adriana Riva, Erri De Luca y Santiago Loza, a través de sellos como Tusquets, Emecé y Planeta. También continuarán con las reediciones de libros de su extenso fondo editorial, de autores como Juan José Saer, Juan Forn y Agatha Christie, entre muchos otros.

Desde la editorial Adriana Hidalgo, en tanto, aseguraron que volverán a sus clásicos al tiempo que apostarán por nuevos títulos.

“Por un lado, nos alegra mucho anunciar el segundo volumen de La vida en serio , la poesía completa de Juana Bignozzi, con edición al cuidado de Mercedes Halfon. Un tesoro para los amantes de la poesía argentina del que les podemos adelantar que incluirá dos libros de la juventud de Bignozzi, imposibles de hallar hasta ahora, además de algunos poemas sueltos nunca antes publicados. Además, contará con una introducción de Martín Prieto, especialista en la obra de Juana, así como una cronología de su vida elaborada por su biógrafa, Vanina Colagiovanni”, adelantaron.

“También tendremos la oportunidad de leer MDA, el manual, de la artista y maestra de artistas Diana Aisenberg. Este libro es una continuación del proyecto iniciado por Diana en nuestra editorial con libros anteriores como MDA. Apuntes para un aprendizaje del arte e Historias del arte. Diccionarios de certezas e intuiciones y propone distintos ejercicios para la práctica de la pintura y estimular la creatividad en general”, agregaron desde Adriana Hidalgo y afirmaron: “A estos títulos se suman Plaza mágica, un encantador ensayo de Álvaro Abós sobre la historia de la plaza San Martín de Buenos Aires y los famosos personajes de la cultura y la sociedad argentina que frecuentaron este espacio emblemático de la vida porteña (desde Borges y Silvina Ocampo hasta Héctor Viel Temperley y el padre Mujica), así como Con vista al mar, una antología de Juan Bautista Duizeide sobre textos que transcurren en la playa y que incluye autores como Katherine Mansfield, James Joyce y Yasunari Kawabata, entre otros”.

El sello Marea, por su parte, informó que continuará su apuesta “por libros que intervienen en los debates contemporáneos desde la historia, el ensayo, la investigación y la literatura” y que uno de los ejes del año será la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar en Argentina.

“A cincuenta años del golpe del 76, Marea propone en 2026 un año editorial atravesado por la memoria, la reflexión histórica y el debate público, con una serie de libros que vuelven sobre la última dictadura militar y sus consecuencias políticas, sociales y culturales”, anunciaron desde Marea e informaron: “Sumamos este año nuevos títulos, reediciones y un libro propio que resume nuestra línea editorial, Dijimos Nunca más, en el que recopilamos 50 voces para decirlo más fuerte que nunca en medio de una ola de negacionismo. En ese marco se publicará la investigación Basterra. El ojo de la memoria, de Pablo Corso; La última batalla, una novela de Edgardo Esteban sobre Malvinas; el libro para jóvenes lectores Te voy a contar quién soy, de Marcela Bublik, que les da voz a cuatro generaciones en la lucha por la identidad, ilustrado por Catalina De Sanctis; una nueva edición ampliada de una crónica clave sobre el período, Laura. Vida y militancia de Laura Carlotto, de María Eugenia Ludueña; Más escritos desobedientes, el nuevo libro del Colectivo Historias Desobedientes, compilado por Verónica Estay Stange; Operación Olimpo, de Jorge Giles; y una nueva edición ampliada de nuestro libro Hasta ser Victoria”.

También lanzarán nuevos títulos de autoras y autores como Hernán Brienza, Miriam Lewin, Ariel Goldstein y Eugenia Zicavo, entre otros.

La editorial independiente Fiordo, por su parte, adelantó que seguirá rescatando la obra de Sara Gallardo, con una nueva edición de su libro de relatos El país del humo: “El único libro de cuentos de Sara Gallardo, publicado por primera vez en 1977, reúne relatos breves que mezclan lo cotidiano con lo fantástico y exploran el deseo, la fragilidad de los vínculos, la relación de los personajes con el paisaje, los animales, las máquinas. Es un libro simbólico, ambiguo, que por momentos parece clarividente”.

También informaron que sumarán a su catálogo una novela de Joanna Kavenna, un ensayo de Isaac Asimov y una novela de Mike Wilson, entre varios títulos que llegarán a lo largo de todo el año.

Desde el sello Entropía adelantaron a este medio que empezarán 2026 con Bali, de Federico Jeanmaire, una novela epistolar edificada sobre la voz de una maestra jubilada, que con iguales dosis de humor y ternura busca reconstruir lo que le ha ocurrido en los últimos años, dominados por la enfermedad de su madre.

“También publicaremos una nueva obra de Fernanda García Lao: Estación Saturno, la historia dos hermanos –un hombre y una mujer–, que a raíz de una muerte en la familia emprenden un viaje que se irá tornando a cada paso más desconcertante y más absurdo, al punto de desafiar las leyes de la física. Asimismo, ya está confirmado que, luego de la salida de Una morada ambulante, Entropía lanzará una nueva compilación de artículos, prólogos y ensayos de Marcelo Cohen, esta vez como lector, crítico y traductor de obras narrativas”, informaron desde la editorial.

La editorial española Páginas de Espuma, que publica algunos de sus títulos en el país, adelantó que entre sus novedades estarán “los Cuentos completos de Ray Bradbury, los Cuentos completos de Franz Kafka, con prólogo de Andrés Neuman, y los Cuentos completos de Edgar Alan Poe con prólogo de Mariana Enriquez”

“En el mes de marzo se publicará Exilio de Clara Obligado en coincidencia con los 50 años del Golpe de Estado en Argentina y en el segundo semestre se publicará otro libro de Clara, Un árbol de compañía. Kunto con el biólogo Raúl de Tapia se internan en un bosque donde las raíces de las letras y las ciencias se unen”, detallaron. La editorial también ofrecerá nuevos títulos de Fernanda Trías y Ana María Shua.

El sello Futurock, en tanto, anunció que sumará a su catálogo las novelas ganadoras del premio que organiza esa editorial, El camino de la santidad, de Lucía Alba Ferrara y Las inútiles, de Nubia Bado. También llegarán la crónica Migrantes, de Gisele Kleidermacher, y el ensayo Club de mujeres artistas, de Milagros Pochat.

El siempre estimulante sello independiente Godot, por su parte, informó que seguirá reeditando varios de sus autores clásicos de su catálogo, como Joseph Roth, Stefan Zweig, Virginia Woolf y Simone Weil y también lanzará algunos títulos de autores locales. Además de continuar con la publicación de la obra de Gustavo Ferreyra, desde Godot llegará un ensayo de Martín Kohan que llevará como título Lo que entiendo por Borges y otro de Juan José Becerra llamado Nombres.

También en una apuesta por la literatura argentina, Eterna Cadencia Editora anunció los libros que publicará durante los primeros meses de 2026.

“En 2026, llega una de las novedades más esperadas: Amigos, de Sylvia Molloy. Se trata del último libro en el que Molloy estaba trabajando. Un conjunto de textos inéditos escrito después de la muerte de algunas de sus amistades más cercanas: José Bianco, Victoria y Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni, Edgardo Cozarinsky, Adolfo Bioy Casares, Héctor A. Murena, Manuel Puig, entre otrxs”, detallaron. También anunciaron la llegada de La realidad absoluta, de Luis Sagasti y del libro de cuentos Campo visual, de Jorge Consiglio.

“Los libros que publicamos buscan potenciar conversaciones que nos interpelan, y generar otras nuevas. A veces, incluso, nos sorprenden las conexiones que se abren cuando los textos empiezan a circular. Pensar Eterna Cadencia Editora como un catálogo-constelación es, en definitiva, reconocer que los vínculos entre los libros, lxs lectorxs y el contexto están en continuo movimiento”, destacaron desde Eterna Cadencia.

Por su parte, la editorial Vinilo, dedicada a los textos breves de no ficción, brindó detalles sobre sus próximas publicaciones en un comunicado. Entre otros títulos, informó que llegarán Dietéticas para la vida, de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako; e Introducción a la amistad de Andrés Gallina y Matías Moscardi.

El sello independiente chileno La Pollera, con amplia distribución en la Argentina, adelantó que entre sus novedades editoriales se encontrarán una nueva traducción de la novela El pueblo del abismo, de Jack London; Wilde también era una fiesta, una crónica literaria de Natalia Rodríguez Simón , y el ensayo Vientres subrogados, de la docente y experta en bioética Natalia Peroni.

La no ficción sigue sumando títulos y autores. El sello Siglo XXI Editores informó por estas horas que sumará a su catálogo nuevas publicaciones de Hernán Vanoli, Pablo Stefanoni, Pablo Gerchunoff, Horacio Tarcus, Magdalena Fleitas y Andrea Giunta, entre muchos otros.

Desde La Crujía, en tanto, anticiparon que editarán los libros Los curiosos y curiosas van a la escuela 1, 2, y 3, con Verónica Maggio como coordinadora; una novela inédita de Martín Sancia Kawamichi, y un libro autobiográfico de la cocinera Karina Gao.

Rara Avis adelantó a su vez que arrancará el año con una nueva publicación que se suma a su rescate de correspondencia. Será Cartas a Thoby, de Virginia Stephen (luego conocida como Virginia Woolf, tal como aclaran desde la editorial). En ellas la autora le escribe “a su querido hermano mayor, Thoby, quien muere muy joven”.

“Se trata de una correspondencia a una voz, ya que las cartas de él se perdieron. En esta correspondencia descubrimos a una Virginia tierna, fresca e ingeniosa que muestra su faceta de niña curiosa, lectora y con gran talento para la escritura (...). Luego de Correspondencia erótica, esta es la segunda traducción y selección de Agustín González y Paula Locatelli para Rara Avis Editorial”, detallaron desde el sello.

Por su parte La Libre Editora anunció que publicará un ensayo de la escritora argentina Gabriela Borrelli Azara que lleva como título Montevideo 1938: el verano interminable.

“El 27 de enero de 1938, en Montevideo, se reunieron las tres poetas más importantes de principios del siglo XX: Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou. En este breve ensayo, Borrelli nos cuenta las anécdotas de una amistad poco visitada en la historia de la poesía latinoamericana”, apuntaron desde La Libre.

Por último, el sello independiente Bosque energético, dedicado a la publicación y el rescate de textos en forma de diarios íntimos, anunció que en 2026 llegarán seis nuevos títulos a su catálogo. Los dos primeros primeros serán, Diario de las flores del mar, de Larisa Cumin, que saldrá en marzo, y Diario chino, de Santiago Loza, que se publicará en mayo.

AL