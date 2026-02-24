Villarruel abre el Senado en medio de la tensión con Milei, que busca darle a los Menem un cargo clave

El libertario Bartolome Abdala será reelecto hoy como presidente provisional del Senado en una sesión preparatoria donde se elegirán las autoridades del cuerpo para este año. En medio de su tensión con los Milei y en la previa a la Asamblea Legislativa del próximo domingo, Victoria Villarruel abre la Cámara alta este martes desde las 12 para renovar los cargos de presidente provisional y las tres vicepresidencias, así como los titulares de las Secretarías Parlamentarias y Administrativas.

Por tercer año continuará el legislador puntano Bartolomé Abdala como segundo de Villarruel, pese a que en algún momento había circulado que el oficialismo podría inclinarse por uno de los legisladores que ingresaron en diciembre. El presidente provisional del Senado es el funcionario tercero en la línea sucesoria, detrás del jefe de Estado y la vice.

En los demás casilleros de la Cámara alta hay algunas incertidumbres políticas. Es que el interbloque peronista no definió aún quien ocupará la vicepresidencia, que se encuentra vacante desde diciembre cuando culminó su mandato la senadora neuquina Silvia Sapag.

En la vicepresidencia primera, en tanto, continuará la radical Carolina Losada, mientras que aún no se definió a quién corresponderá la vicepresidencia tercera, ya que, hasta ahora, era detentada por la cordobesa Alejandra Vigo, quien hoy tiene un bloque de solo dos miembros.

Una de las variantes es que, si los tres legisladores de Convicción Federal se van del interbloque peronista y forman otra bancada junto a la salteña Flavia Royon, ese cuerpo tendrá cuatro legisladores y superará al PRO y a cualquier otra fuerza provincial, por lo que le corresponderá ese lugar.

Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) quieren dejar el interbloque que lidera José Mayans (Formosa) por diferencias internas no solo en su conducción sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja). Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años. Estos tres representantes provinciales tienen como terminales a los gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. Los tres son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.

El Senado también definirá este martes si continuará Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaria Administrativa.

La puja por la AGN

En el Senado además habrá otra discusión política. La Libertad Avanza definió que el abogado Mariano Piazza, que responde a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, será quien represente al oficialismo del Senado en la mesa de auditores de la Auditoria General de la Nación (AGN) . Lo definió ayer el Gobierno en la reunión de mesa chica que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó en Casa Rosada.

Los nombres para completar la AGN, que preside el peronista Juan Manuel Olmos, podrían completarse en la sesión que el Senado lleva adelante ya que el oficialismo tiene previsto incluir los pliegos de los nuevos integrantes de la AGN como parte del temario de la sesión si logra reunir los dos tercios de los senadores presentes. Para eso llegó a un acuerdo con el kirchnerismo y la UCR, que ya tienen elegidos a sus auditores.

Javier Fernández, ex auditor y de profesión abogado, será el representante del peronismo, mientras el ex senador radical Luis Naidenoiff lo será por la UCR. Con Piazza se completarán así los tres representantes del Senado en el organismo auditor.

Por la Cámara de Diputados, en tanto, los representantes elegidos el año pasado son Mónica Almada (LLA); Pamela Caletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

Con información de agencia NA

MC