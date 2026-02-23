Rob Jetten asume como primer ministro de Países Bajos y el argentino Nicolás Keenan se convierte en Primer Caballero

El dirigente centrista Rob Jetten juró este lunes como nuevo primer ministro de Países Bajos en una ceremonia celebrada en el Palacio Huis ten Bosch, en La Haya, ante el rey Guillermo Alejandro. Con 38 años, se convirtió en el jefe de Gobierno más joven en la historia del país y en el primero abiertamente gay en ocupar el cargo.

Jetten asume al frente de un gobierno de coalición en minoría integrado por su partido, el progresista D66, junto a fuerzas de centroderecha. La alianza reúne 66 de los 150 escaños de la Cámara baja, por lo que deberá negociar con la oposición para impulsar su agenda legislativa en un Parlamento fragmentado y también sin mayoría propia en el Senado.

Durante la ceremonia, el flamante premier subrayó la responsabilidad de conducir el país en un contexto político exigente y llamó a construir consensos. Su llegada al poder se produce tras el colapso del anterior Ejecutivo, que cayó luego de tensiones internas en torno a la política migratoria.

Europeísta y defensor de los derechos civiles, Jetten cimentó su campaña en un mensaje optimista sintetizado en el lema “Het kan wel” (“Sí se puede”), inspirado en el “Yes, we can” popularizado por Barack Obama. Esa narrativa contrastó con la retórica del líder ultraderechista Geert Wilders, a quien acusó de profundizar divisiones.

Apasionado por la política desde joven, Jetten fue elegido diputado en 2017 y luego ocupó el Ministerio de Clima durante el gobierno de Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN. En ese rol impulsó un ambicioso paquete de más de 100 medidas para reducir las emisiones de carbono en un 60% hacia 2030 respecto de los niveles de 1990.

Un Primer Caballero argentino

La asunción también tiene un costado inédito: su pareja, el argentino Nicolás Keenan, pasará a cumplir de hecho el rol protocolar de “Primer Caballero”. Si bien en el sistema neerlandés no existe formalmente esa figura -al tratarse de una monarquía parlamentaria encabezada por los reyes Máxima Zorreguieta, también argentina, y Guillermo Alejandro-, el término se utiliza de manera mediática para referirse a la pareja del primer ministro en actos oficiales.

Keenan, de 28 años, es delantero del club Klein Zwitserland en la Hoofdklasse neerlandesa y figura de Los Leones, la selección argentina masculina de hockey sobre césped. Dos veces olímpico, representó al país en los Juegos de París 2024 y desarrolló parte de su formación en Europa, con pasos por Italia, España y Cataluña antes de instalarse en La Haya.

La historia de amor entre ambos comenzó en esa ciudad y, según el propio deportista, fue “un amor moderno”: se cruzaron en un supermercado y luego comenzaron a interactuar en redes sociales. El compromiso se anunció en noviembre de 2024 con una publicación conjunta en la que mostraron sus anillos y escribieron: “Pronto seremos Mr. y Mr.”.

En entrevistas recientes, Keenan relató que durante un tiempo mantuvo su orientación y su relación en reserva por temor al impacto en su carrera deportiva. Incluso evitaba que su pareja asistiera a sus partidos. Con el paso del tiempo, la relación se volvió pública y hoy ambos comparten una exposición que trasciende la política y el deporte.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, el rol de “Primer Caballero” no implica funciones institucionales ni obligaciones formales. Keenan podrá acompañar al primer ministro en determinados actos y, eventualmente, impulsar causas vinculadas al deporte o la inclusión, pero continuará con su carrera profesional.

La combinación de juventud, agenda progresista y visibilidad LGBTIQ+ coloca a Jetten en el centro de la escena europea. Al mismo tiempo, la presencia de un argentino en la cúpula política neerlandesa suma un vínculo inesperado con América Latina, en un momento en que el nuevo Gobierno deberá demostrar capacidad de negociación para sostenerse en un escenario parlamentario dividido.