Postergan el juicio contra un empresario acusado de narco: habría intentado asesinar a un juez, un fiscal y un ministro de Entre Ríos

El empresario agropecuario Leonardo Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, debía enfrentar desde este martes un juicio oral por narcotráfico junto a otras 13 personas, pero el inicio del debate fue postergado en las últimas horas en medio de una nueva y grave acusación en su contra: la presunta contratación de un sicario para asesinar a un juez federal, a un fiscal y al ministro de Seguridad provincial.

El Tribunal Oral Federal de Paraná —integrado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello— había fijado el comienzo del juicio para este 24 de febrero, con una duración prevista hasta abril. Sin embargo, fuentes del caso confirmaron que la primera audiencia fue reprogramada para el martes 3 de marzo en el mismo tribunal.

Airaldi, su pareja Jimena Burne y otros doce acusados —Cristian Sánchez, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Cuello, José Godoy, Armando Blacaza, Roberto Coronel y Carlos Schumacher— están imputados por haber operado entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná una organización narco. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el ex dirigente rural era el “líder, proveedor y financiador” de la estructura.

En la causa se detalla que Airaldi distribuía tareas, administraba recursos humanos y materiales y emitía órdenes. Además, disponía de medios financieros y logísticos para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas. La investigación se inició en agosto de 2022 en Santa Fe, aunque desde 2019 la Justicia federal de Paraná ya lo venía siguiendo en otro expediente. Ambos procesos fueron unificados ante su conexión.

En paralelo al juicio por narcotráfico, la justicia federal de Gualeguaychú desbarató en los últimos días un plan que habría sido ideado por Airaldi para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, quienes intervienen en la causa que lo llevará a juicio. Según la investigación, el empresario habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en Punta del Este, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

De acuerdo con lo informado, el plan también incluía al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. A partir de esa declaración, el fiscal requirió al juez federal Hernán Viri una orden de allanamiento que se concretó el viernes por la tarde y permitió avanzar en la investigación.

Según el relato del interno, Airaldi buscaba venganza contra Ríos y Candioti por la causa que lo llevará a juicio. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, el juez le había “inventado una causa” y el fiscal “tiene todo arreglado para que le dé 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”. Por este episodio, el ex titular de la Sociedad Rural de Diamante quedó acusado del delito de amenazas y plan de atentado, en una causa que tramita por separado en el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

El caso generó además preocupación institucional. El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sigue el tema de cerca y se comunicó con Ríos y Candioti y mantiene contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado y su juzgado. En tanto, el ministro Roncaglia tomó conocimiento de las acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario provincial y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.

De este modo, mientras espera el inicio del juicio oral por narcotráfico en Paraná, Airaldi enfrenta una nueva causa por presuntas amenazas y planificación de atentados, en un escenario judicial que se amplió en las últimas horas y derivó en la postergación del debate.

Con información de agencia NA

MC