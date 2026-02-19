Miles de manifestantes protestaron contra la reforma laboral en medio de un fuerte operativo de seguridad

Miles de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhibieron banderas y carteles, lanzaron consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados y con la celebración de un paro general, el cuarto convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia a fines de 2023.

El cese de actividades por 24 horas fue convocado por la CGT y las dos CTAs, pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí fue parte de la protesta ante el Congreso. La convocatoria fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una eliminación de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un “importantísimo” nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de acatamiento a la huelga entre sus afiliados es del 98 %.

Con información de la agencia EFE