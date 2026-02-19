Paro general: el mapa de las movilizaciones en todo el país y los piquetes en CABA

El paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei tendrá este jueves 19 de febrero una fuerte expresión federal. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración central será a las 12 frente al Congreso, donde confluirán columnas sindicales y organizaciones sociales. Allí el Gobierno decidió reforzar la seguridad en la zona parlamentaria con un amplio despliegue de fuerzas federales, vallados y controles en los accesos, ante la previsión de una movilización masiva.

Pero fuera de la zona del AMBA hay concentraciones en todo el país. En Jujuy la cita es a las 11 en Plaza Belgrano; en Salta a la misma hora habrá radio abierta en Plaza 9 de Julio; y en Catamarca la movilización es a las 9 en Plaza 25 de Mayo. También a las 10 se concentran en Plaza Independencia de Tucumán, en Plaza Libertad de Santiago del Estero y en Plaza 25 de Mayo de La Rioja. En Formosa la convocatoria es en la Peatonal capitalina y en Misiones la concentración es a las 18 en Plaza 9 de Julio.

En el centro y el Litoral también hay movilizaciones frente a sedes gubernamentales. En Chaco la marcha es a las 18 hacia la Casa de Gobierno; en Corrientes a las 10 en la Casa de Gobierno; y en Entre Ríos a las 18.30 en la sede provincial. En Santa Fe se realiza una volanteada a las 10 en El Molino; en Córdoba habrá concentración a las 10 en el Arco de Córdoba y a las 11 en la CGT Histórica; en Mendoza la cita es a las 10 en el Nudo Vial; y en San Luis a las 19 con actos en la capital, Villa Mercedes y Merlo. En la Patagonia, hay concentraciones en La Pampa (10, Plaza San Martín), Neuquén (11, del Monumento a San Martín a Gobernación), Río Negro (18, en Bariloche y Viedma), Chubut (17, Plaza Independencia), Santa Cruz (11.30, Plaza San Martín) y Tierra del Fuego (11, movilización al puerto).

En paralelo, organizaciones sociales confirmaron cortes y piquetes en distintos accesos a la Ciudad y en el conurbano bonaerense. En Buenos Aires hay bloqueos en Avellaneda (bajada del Puente Nicolás Avellaneda), Quilmes (Triángulo de Bernal), Guernica (Ruta 210 y Av. Eva Perón), Glew (Ruta 205 y Patria), Longchamps (Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1), Claypole (Ruta 4 – Puente de Claypole), Lomas de Zamora (Recondo y Camino Negro, y Puente La Noria), La Plata (bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72), La Matanza (Ruta 3 y Salvigni), Moreno (Ruta 23 y Acceso Oeste) y Máximo Paz (Ruta 205 y Pereda).

El mapa de la protesta anticipa una jornada de alta conflictividad vial y política, con epicentro en el Congreso pero impacto en buena parte del territorio nacional. La marcha al Congreso prevé el arribo de las principales columnas piqueteras desde La Matanza, La Plata, distintos distritos del conurbano bonaerense y también desde la Ciudad de Buenos Aires. Las columnas confluirán en el área del Congreso de la Nación Argentina avanzando por las avenidas Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, además de sus calles laterales y Virrey Cevallos.

El operativo oficial contempla dos vallados: uno en los alrededores del Congreso y otro en la zona de Plaza de Mayo. Además, el Ministerio de Seguridad dispuso un perímetro especial sobre Hipólito Yrigoyen al 1700, donde se espera una fuerte presencia de fuerzas federales para ordenar el ingreso de manifestantes.

Entre los puntos de concentración, los jubilados marcharán desde Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao. El Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras se concentrarán en Rivadavia y Entre Ríos. Las dos CTA junto con ATE convocan desde las 12 en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, mientras que la UTEP fijó su punto en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

