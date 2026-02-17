Hayden Davis le transfirió $1 millón de dólares a un jubilado de Tigre antes del lanzamiento de la criptomoneda investigada

Un jubilado quedó involucrado en la investigación del denominado “Criptogate $LIBRA”, luego de que se constatara que recibió un millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, señalado como promotor de la operación.

El destinatario fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años y oriundo del municipio bonaerense de Tigre. Según los datos incorporados a la causa, la transferencia se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y difundió una imagen junto al mandatario en redes sociales.

La información surgió de registros aportados por la plataforma de intercambio cripto Bitget, que confirmó que una de las billeteras bajo análisis estaba asociada al jubilado.

Transferencias bajo análisis

De acuerdo con un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, minutos antes de la publicación de la foto de Davis con Milei, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron 507.500 USDC cada una hacia una cuenta identificada como “CPS9”.

“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, señala el documento judicial.

Pocas horas después, esa suma fue reenviada —en cuatro transferencias realizadas en apenas 13 minutos— hacia otra billetera cuyo titular aún no fue identificado.

Sospechas sobre el circuito financiero

Los investigadores evalúan si estas cuentas funcionaron como plataformas de salida para blanquear fondos y facilitar la conversión del dinero virtual en efectivo.

El expediente también incorporó movimientos posteriores al derrumbe del valor de $LIBRA, que dejó damnificados en distintos países. Tras la caída, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.

Como el inversor mantiene públicas sus billeteras virtuales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso, lo que contribuyó a reconstruir parte del recorrido del dinero.

La causa busca determinar ahora si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o eslabón operativo dentro de una estructura más amplia vinculada a la presunta criptoestafa.