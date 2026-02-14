Un año después, la estafa $LIBRA aún mancha a Milei: el caso sigue abierto y buscan impulsar otra investigación

Pasó un año desde el tuit que abrió la caja de Pandora: el 14 de febrero de 2025, Javier Milei promocionó en su cuenta de X una criptomoneda llamada $LIBRA y habilitó, con ese gesto presidencial, el ingreso de millones de dólares a un ecosistema que horas después se evaporó. Fue el primer gran escándalo del gobierno libertario. Hoy, doce meses después, el expediente judicial sigue en pie, el Congreso cerró su primera investigación con un informe demoledor, y la figura de Karina Milei continúa bajo sospecha.

La Justicia de Estados Unidos también se movió. Y aunque el oficialismo niega haber firmado algun tipo de acuerdo con los responsables del proyecto, un documento conocido recientemente y confirmado por pericias privadas sostiene lo contrario: el Presidente estampó su firma. En Balcarce 50 lo rechazan. En el Congreso, la oposición intenta ahora volver a la carga con una segunda comisión, aunque el nuevo equilibrio legislativo lo complica.

El caso $LIBRA dejó marcas. No solo por la pérdida patrimonial de cientos de inversores argentinos y extranjeros, sino porque puso por primera vez en crisis la narrativa moral del mileísmo. El Presidente, que prometía cortar con los privilegios y erradicar a la “casta”, quedó implicado en una operatoria con lobistas que lo visitaban en la Casa Rosada y salían con negocios en la mochila. Uno de ellos, Hayden Mark Davis, un empresario cripto de 28 años, fue explícito: “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”.

Ese mensaje fue citado por The New York Times. También por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en noviembre de 2025 presentó un informe de 205 páginas con conclusiones institucionales y pedidos judiciales. Según el documento, “los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. El presidente de esa comisión, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “Milei habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”, y agregó que “la información y el material probatorio reunido confirma los vínculos económicos directos entre Novelli, Terrones Godoy, Davis y Morales”, en referencia a los empresarios que instrumentaron la estafa.

Paso a paso

Es que Davis articuló el vínculo con el Gobierno argentino a través de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos lobistas locales con llegada al entorno libertario. Ambos ya habían actuado como nexo en julio de 2024 durante el Tech Forum, un congreso cripto con presenciacrip oficial. A ellos se sumó Sergio Morales, funcionario designado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) por el propio oficialismo, y excolaborador de Karina Milei, quien habría coordinado técnicamente el lanzamiento.

Uno de los momentos clave ocurrió el 30 de enero de 2025. Ese día, Davis ingresó a Casa Rosada acompañado por Novelli y Terrones Godoy. Lo hicieron por la explanada de la calle Rivadavia. Minutos después —según reconstruyó la comisión investigadora— Davis transfirió 500.000 dólares a una billetera virtual. También se registró ese día el ingreso del entonces diputado José Luis Espert, vinculado a la trama por sus terminales con el universo cripto. El 14 de febrero, dos semanas después, el token $LIBRA se lanzó en un hotel de Dallas. A las 19.01 del mismo día, veintitrés minutos más tarde del evento en Dallas, Milei hizo su publicación en X. El capital entró en avalancha. Después, desapareció.

Tres días más tarde, el 17 de febrero, el Presidente buscó despegarse del escándalo. “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, dijo en una entrevista con el canal TN. Insistió en que no cometió un error al publicar el mensaje con el link al proyecto 'Viva la Libertad Project', cuyo eje era la criptomoneda $LIBRA. Pero para la oposición, esa línea defensiva quedó demolida por un dato objetivo: el número de contrato publicado no era accesible públicamente, lo que implicaría una coordinación previa. En ese punto comenzó a derrumbarse la narrativa del “yo no sabía”.

“Las declaraciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto carecen de sustento fáctico”, sostuvo Ferraro al presentar el informe final. Los diputados Juan Marino y Esteban Paulón, miembros de la comisión, también alertaron que $LIBRA “no fue un hecho aislado”, sino parte de un patrón que se repite en otros esquemas cripto: CoinX, Vulcano, Kit Protocol. Según Marino, se investiga un “modus operandi” destinado a “monetizar la imagen del Presidente” a través de figuras cercanas.

La comisión también citó una resolución de la jueza neoyorquina Jennifer Rochon, que en octubre de 2025 advirtió que “los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei”. La figura de la secretaria general de la Presidencia quedó así en el centro del escándalo. No solo por su rol institucional, sino porque fue señalada como la supervisora directa del vínculo con Cube Exchange, la empresa que operó el lanzamiento del token.

Pero el documento más comprometedor apareció hace menos de un mes. El 30 de enero de 2026, Clarín publicó un contrato firmado entre Milei y Davis, fechado el 29 de enero del año anterior, que formalizaba un “acompañamiento profesional” del empresario en materia de blockchain e inteligencia artificial. No incluía contraprestación económica, pero llevaba la firma del Presidente. La Secretaría General de la Presidencia respondió a un pedido de acceso a la información soliticado por el periodista de elDiarioAR Sebastián Lacunza diciendo que “no obra registro” de ese documento. La respuesta fue firmada por la coordinadora Flavia Cuglia. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que debe primar la buena fe y la interpretación en favor del peticionante. Si el contrato existía, y el Gobierno lo negó, estaría incumpliendo la ley.

Mientras tanto, en Comodoro Py la causa sigue su curso. A mediados de abril de 2025, el fiscal Eduardo Taiano ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Javier y Karina Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales. En septiembre, tras idas y vueltas, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó definitivamente a cargo de la causa luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera que debía tramitarse en la justicia federal porteña. El argumento central fue que los hechos más relevantes ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo los ingresos a Casa Rosada y el tuit presidencial.

En el Congreso, la comisión investigadora fue cerrada formalmente en diciembre. La idea de crear una segunda comisión no está descartada, pero aparece lejana. “Hay más evidencia que hace un año, pero menos condiciones para investigarla”, resume un diputado opositor en diálogo con elDiarioAR. Mientras tanto, el expediente sigue abierto en Comodoro Py. Y en la memoria institucional de los dos primeros años de gobierno de Milei, $LIBRA quedó como una mancha que no puede ser borrada.

