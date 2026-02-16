Los gremios del transporte se adhirieron al paro de la CGT contra la reforma laboral

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció la adhesión total de los gremios que la integran al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida de fuerza, prevista por 24 horas, coincidirá con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La organización sindical rechazó lo que definió como la “prepotencia” del Gobierno y señaló que el paro busca expresar solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores formales e informales, estén o no afiliados a un sindicato.

La protesta —que de manera preliminar se ubica en el jueves 19 de febrero— afectará los servicios de transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires, con impacto en colectivos, trenes, taxis y vuelos.

Paro total del transporte

“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, indicó la entidad en un comunicado.

La organización ratificó además que la decisión se tomó “en defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga”. Y advirtió: “El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”.

Convocatoria de la central obrera

La conducción de la CGT resolvió este lunes convocar a un paro general sin movilización para la jornada en que se debata la reforma laboral. La decisión se adoptó tras una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

Con información de NA