Muere Jesse Jackson, icono de la lucha por los derechos civiles en EE.UU., a los 84 años

El destacado activista estadounidense Jesse Jackson murió a los 84 años. Figura clave del movimiento por los derechos civiles, el reverendo Jackson fundó organizaciones en defensa de la justicia social y también se presentó en dos ocasiones a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en los años 80.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los derechos civiles y fundador de la Rainbow PUSH Coalition, el honorable reverendo Jesse Louis Jackson, Sr. Falleció pacíficamente el martes por la mañana, rodeado de su familia”, anunció la familia en un comunicado.

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo”, dice la nota. “Nuestro padre fue un líder servidor, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados de todo el mundo. Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

La causa de la muerte no ha sido confirmada. Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition. En 2017, reveló que padecía Parkinson. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional.

Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.

Trump califica a Jackson de “buen hombre, con mucha personalidad y coraje”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un “buen hombre” de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que a pesar de las “falsas” acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense.

“El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y 'astucia callejera'. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que “a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas” lo llaman “falsa y constantemente racista”, para él “siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino”.

Estas declaraciones de Trump llegan semanas después de la publicación de un vídeo, ya eliminado, en su cuenta de Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama, y la ex primera dama Michelle, caracterizados como simios, algo que generó duras críticas de demócratas y republicanos por igual.