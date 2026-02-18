Los insultos racistas a Vinicius enturbian el Benfica - Real Madrid y la UEFA abre una investigación

Los insultos racistas ensuciaron el partido de ida de la eliminatoria de Champions League entre Benfica y Real Madrid, que se marchó del Estadio da Luz con una mínima ventaja en el global (0-1) gracias a un golazo de Vinícius. El encuentro cambió a partir del minuto 49, cuando el delantero brasileño se dirigió al árbitro François Letexier y denunció insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, lo que derivó en la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo.

El organismo analiza ya todo lo ocurrido en Lisboa. Este miércoles ha anunciado en un comunicado que se ha iniciado una investigación al respecto. “Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA”, señaló UEFA.

Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el recurrente lanzamiento de objetos desde la grada y la expulsión del técnico luso, que no podrá sentarse en el partido de vuelta que se disputa el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.

Un protocolo y diez minutos de partido detenido

Todo pasó en pocos minutos. Era el minuto 51 y 26 segundos y el delantero se dirigió corriendo al colegiado para advertirle de la índole de los supuestos insultos racistas del futbolista del Benfica, que utilizó la camiseta para taparse la boca, sin dejar una imagen clara de lo que pasó sobre el terreno de juego.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, denunció ante los medios Kylian Mbappé, cerca de Vinícius en el momento del suceso.

Y el delantero francés ahondó en sus críticas: “Solo hay que ver su cara, que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol”.

Mbappé instó a la UEFA a actuar contra el futbolista del Benfica. “Es un gran problema y veremos qué va a pasar”, repitió en varias ocasiones a preguntas de los periodistas. El uruguayo Fede Valverde también puso en duda “que una cámara no haya visto eso”.

Por su parte, Vinicius cargó contra el protocolo de la UEFA en un comunicado publicado en sus redes sociales tras la ida de la eliminatoria entre Benfica y Real Madrid: “Un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.

También condenó el incidente Álvaro Arbeloa: “Será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio. Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo”. Por su parte, el club blanco no se ha expresado explícitamente sobre el asunto y no ha confirmado si elevará una queja ante la UEFA.

Prestianni niega insultos racistas

Prestianni, en el centro de la polémica, niega la denuncia de Vinicius. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, aseguró el jugador argentino en un breve comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, José Mourinho explicó que había recibido versiones opuestas de los dos futbolistas sobre el terreno de juego y que él debe “ser equilibrado”, para después reprochar la celebración del gol del brasileño en el córner. “¿Por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra”, apuntó.

El Benfica también arropó a su futbolista, colgando un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter) con el siguiente mensaje: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.