El fotógrafo británico Ross Halfin presentó su nuevo libro Deadman en Punta del Este

El fotógrafo británico Ross Halfin, considerado una de las miradas más influyentes del rock de las últimas cuatro décadas, presentó en Punta del Este su nuevo libro Deadman junto al artista argentino, Jorge Corcho Rodríguez. El encuentro tuvo lugar en la Fundación Pablo Atchugarry, donde ambos participaron de una charla abierta y exhibieron parte del material que integrará la publicación.

Halfin ha retratado a algunas de las bandas más emblemáticas de la historia del rock, como Guns N’ Roses, The Who, Led Zeppelin, The Black Crowes y Metallica, entre muchos otros. A lo largo de su carrera publicó más de veinte libros que documentan el universo del rock desde una perspectiva íntima y estética.

Su llegada a Uruguay completa un recorrido iniciado en 2025, cuando viajó a Jujuy y Buenos Aires para fotografiar a Rodríguez en escenarios poco convencionales. Parte de la producción se realizó en las Salinas Grandes, a más de 4.000 metros de altura, donde las esculturas y pinturas del artista dialogaron con la inmensidad del paisaje andino.

La actividad en Punta del Este incluyó la exhibición de obras y fotografías que formarán parte de Deadman, libro que será publicado por la editorial inglesa RAP, especializada en arte, música y cine. El editor jefe, Dave Brolan, acompañó a los autores y moderó la charla en el auditorio principal.

Un personaje que interpela

Deadman es el alter ego creado por Jorge Corcho Rodríguez: una figura mitad hombre, mitad calavera, que atraviesa su producción pictórica y escultórica. El personaje aborda temas como la muerte, el poder, el sistema económico, el trabajo y la espiritualidad contemporánea.

Durante la presentación, el público pudo apreciar una escultura de dos metros de altura tallada íntegramente en Alemania en un único bloque de mármol de Carrara de 650 kilos. La obra, ya fotografiada por Halfin en Argentina y Uruguay, continuará su itinerancia internacional. “Fotografiaré esta obra en Japón, Londres, Madrid y muchos lugares más”, adelantó el fotógrafo.

Rodríguez, por su parte, definió su práctica artística con una frase contundente: “El arte debe llegar a todos lados y a todas las personas. No debe ser decorativo: tiene que interpelar, movilizar a quienes lo miran”.

Una edición internacional

El libro contará con 300 páginas y se editará en tres formatos distintos. Bajo el título Deadman. Jorge Corcho Rodríguez: su vida y trabajos, la obra incluirá textos escritos por dos figuras cercanas al artista: Johnny Depp y Jimmy Page.

La publicación, prevista para 2026, promete convertirse en una de las piezas editoriales más destacadas del año dentro del circuito internacional de libros de arte y fotografía. Con la lente de Halfin y el universo simbólico de Rodríguez, Deadman se proyecta como un cruce singular entre rock, escultura y narrativa visual contemporánea.