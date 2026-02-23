Nuevo pase: el senador Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza

El senador cordobés Luis Juez, que integraba el monobloque del Frente Cívico, anunció su pase formal a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), según confirmaron fuentes legislativas.

Este movimiento tuvo lugar en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

Noticia en desarrollo