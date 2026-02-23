eldiario.es
Nuevo pase: el senador Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza

  • Había ingresado por el PRO pero luego armó un monobloque. Será un apoyo clave para el Gobierno.

El senador Luis Juez
El senador cordobés Luis Juez, que integraba el monobloque del Frente Cívico, anunció su pase formal a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), según confirmaron fuentes legislativas.

Este movimiento tuvo lugar en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

Noticia en desarrollo

