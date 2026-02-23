No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

El Gobierno informó este lunes que no se alcanzó un acuerdo en la audiencia convocada para abordar el conflicto entre FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), y dispuso una nueva instancia de diálogo para el miércoles 4 de marzo a las 11.

A través de un comunicado, la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, señaló que “habiendo finalizado la audiencia entre las partes, no ha sido posible arribar a un acuerdo”.

El organismo que conduce Julio Cordero indicó que convocó a una nueva audiencia “a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

Desde la cartera nacional señalaron que continuarán promoviendo espacios de negociación entre la empresa y el gremio “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, en un conflicto que mantiene en tensión a uno de los principales actores de la industria del neumático en el país.

Con información de NA