Fracasa la primera instancia de conciliación

No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

  • La Secretaría de Trabajo informó que no hubo entendimiento en la reunión entre la empresa y el gremio y fijó un nuevo encuentro para el miércoles a las 11.

El conflicto en Fate. NA

El Gobierno informó este lunes que no se alcanzó un acuerdo en la audiencia convocada para abordar el conflicto entre FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), y dispuso una nueva instancia de diálogo para el miércoles 4 de marzo a las 11.

A través de un comunicado, la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, señaló que “habiendo finalizado la audiencia entre las partes, no ha sido posible arribar a un acuerdo”.

El organismo que conduce Julio Cordero indicó que convocó a una nueva audiencia “a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

Desde la cartera nacional señalaron que continuarán promoviendo espacios de negociación entre la empresa y el gremio “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, en un conflicto que mantiene en tensión a uno de los principales actores de la industria del neumático en el país.

