Doce grandes rescates literarios de 2025: reediciones, hallazgos y gemas que salieron a la luz

En otro año difícil para las editoriales por los vaivenes de la economía, hubo sellos que nuevamente decidieron alejarse por un rato de lo estrictamente nuevo. Es que, a lo largo de todo 2025, algunas editoriales argentinas recuperaron para sus catálogos publicaciones que hacía rato habían dejado de circular en el país, otras indagaron en los archivos de autores centrales para llegar a materiales poco conocidos y otras fueron detrás de nombres que circulaban pero de manera muy restringida.

A continuación, un repaso –arbitrario, personal y siempre limitado, como subrayamos en cada balance– por algunos de los rescates literarios más interesantes del año. Entre otros, hay cuentos, novelas, poesía, clases y ensayos.

1. Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio. “Imitar la forma de lo real supone, entonces, saber cuál es la forma de la realidad. ¿Sabe alguien esto? ¿Se escucha acá, dentro del texto, el eco melancólico de la vida? ¿Debería escucharse? ¿Lo escuchan ustedes? Acá hay un eco, sí. Pero no sé de dónde viene. Tal vez es el murmullo del sentido que se aleja, tal vez es la voz vacía de la experiencia”, apunta el narrador de Materiales para una pesadilla, la novela de Juan Mattio. Un libro extraordinario que, como esos ecos y como varios de los fantasmas que atraviesan sus páginas, volvió en 2025, esta vez reeditado por el sello Caja Negra.

Ganadora del Premio Fundación Medifé-Filba en 2022 luego de su lanzamiento el año anterior a través de la editorial Aquilina, la novela propone un engranaje minucioso y perfectamente tramado donde se cruzan tiempos, lecturas, realidad, memoria, muerte y la belleza en su forma más extraña donde lo que insiste es una pregunta por el lenguaje. Ocurre a partir de la búsqueda que emprende Keiner, un hombre que heredó, luego del fallecimiento de una mujer a la que amó, una investigación inconclusa alrededor de un grupo de escritores, lingüistas y psicoanalistas que colaboró con la dictadura militar de 1976 para darle forma a un sistema de escuchas de conversaciones telefónicas que se activa a partir de determinadas palabras. Pero esa línea, repleta de fantasmas y donde resuena todo el tiempo la figura de Ricardo Piglia y La ciudad ausente, se completa con otros espectros. Son los del futuro, son los que vienen con la creación de una hacker japonesa llamada Haruka que debe pasar a la clandestinidad en el año 2036 luego de programar una realidad virtual que permite a las personas interactuar con sus seres queridos muertos.

La novela Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio, salió por Caja Negra. Más sobre el libro, en esta entrevista con su autor.

2. Cuentos completos, de Diego Angelino. La editorial Eterna Cadencia inauguró 2025 con uno de los mejores rescates editoriales de los últimos tiempos en el panorama local: el lanzamiento Cuentos completos, del escritor entrerriano Diego Angelino. Se trata de veinte relatos escritos entre comienzos de los años setenta y la segunda década de los dos mil, que recibieron elogios y premios por parte de jurados compuestos por Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, entre otros.

Angelino sitúa sus historias –opacas a veces, con una oscuridad soterrada pero constante en las tierras míticas de un espacio difuso llamado Campo del Banco. “Son lugares –escribe Martín Kohan en el prólogo– que a Angelino le importan, más que por su condición de tales (paisajes, geografías, regiones), por su poder de suscitar un tiempo (y no uno, sino varios) [...] Ese tiempo largo y lento que Angelino sabe desprender de los espacios, como si fuese su emanación o su secreto, acerca su literatura a la verdad esencial de las esperas, de la quietud, de la soledad. No son cuentos en los que nada pasa: pasan cosas, y a menudo terribles; ni son cuentos de personajes apagados de apatía: incluso en el apocamiento, algo tienen de desaforados”.

Cuentos completos, de Diego Angelino, salió por Eterna Cadencia Editora.

3. Una pequeña parte del universo y Mudanzas, de Hebe Uhart. Tal como había ocurrido en 2024, el sello Adriana Hidalgo continuó este año recuperando textos de Hebe Uhart. Esta vez llegaron dos muy buenos libros para bucear en el siempre efervescente universo de esta escritora. Por un lado, Una pequeña parte del universo, una publicación que reúne una serie de escritos inéditos y algunos muy poco conocidos de la escritora, compilados por Pía Bouzas y Eduardo Muslip. Entre ellos hay textos de Uhart sobre escritores y filósofos que le interesaban particularmente, como Felisberto Hernández, Enrique Wernicke, Simone Weil, David Hume o Juan José Morosoli y también reflexiones sobre la escritura y el rol de los escritores.

Por otro lado, en 2025 también se rescataron, en un solo tomo que lleva como título Mudanzas, una serie de novelas breves de Uhart. Se trata de Algunos recuerdos (1983), Camilo asciende (1987) y Mudanzas (1996), unidas entre sí por una serie de personajes recurrentes pero sobre todo por un espacio: las localidades de Moreno y Paso del Rey, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Una pequeña parte del universo y Mudanzas, de Hebe Uhart, salieron por Adriana Hidalgo Editora.

4. El director y La familia, de Gustavo Ferreyra. Como parte del rescate de la obra completa del escritor argentino Gustavo Ferreyra que comenzó el años pasado y continuará en 2026, Ediciones Godot lanzó en abril de 2025 reediciones de dos de sus grandes novelas: La familia y El director, con prólogos nuevos de Mariana Enriquez y Martín Kohan respectivamente.

“En El director se entrelazan cuatro voces para dar forma a una historia en la que quedan expuestas todas las obsesiones de un director de escuela al que le diagnosticaron una enfermedad terminal. El pasado, el futuro (o la futura, porque es una vez femenina), el director y la (¿polémica?) novela que escribió se alternan para exhibir las preocupaciones de un hombre que parece estar rendido frente a su propia realidad: vivir con su madre, estar solo y padecer la incertidumbre sobre su propia vida”, se lee en la contratapa de la nueva edición de El director.

En tanto, sobre La familia, Mariana Enriquez señaló: “Es el Obelisco de Gustavo Ferreyra o quizá su bomba atómica: destila sus libros anteriores, hace estallar su poética y a la vez erige un puente construido sobre el trabajo anterior y se proyecta a un futuro sin horizonte a la vista. Ferreyra es un caso de escritor visionario, que se concentra en sus ideas y su voz, lo hace con sus propias reglas y se trae entre manos textos poderosos. Y afables, esto es importante. Hay en La familia y en Ferreyra una ausencia de cinismo (no de sarcasmo, que abunda: de esa amargura elitista que es el cinismo). Al contrario, están dotados del carisma de alguien que se divierte con su talento y su extravagancia”.

La familia y El director, de Gustavo Ferreyra, salieron por Ediciones Godot. Una entrevista con el autor, en este enlace.

5. Eisejuaz, de Sara Gallardo. Convertida, con el tiempo, en un clásico de la literatura argentina, esta novela de Sara Gallardo estuvo descatalogada por un buen tiempo. En 2025, la editorial Fiordo decidió reeditarla y seguir de este modo completando su catálogo con títulos de esta autora esencial (la editorial ya reeditó, de hecho, Los galgos, los galgos, Enero, Pantalones azules y La rosa en el viento y para 2026 anunció el rescate de El país del humo).

“Eisejuaz fue publicada originalmente en 1971 y se adelantó de forma radical a su época, tanto por el lenguaje como por la perspectiva desde la cual está narrada. Se trata de un texto breve pero de una densidad inusual, que explora, con un tono visionario, la experiencia mística y el conflicto cultural y espiritual de un protagonista indígena en un mundo atravesado por el despojo, la marginación y la culpa”, contaron desde la editorial.

La nueva edición de Eisejuaz, de Sara Gallardo, salió por Fiordo.

6. Las ratas y Sombras suele vestir, de José Bianco. La editorial Fondo de Cultura Económica lanzó en el último mes del año un libro con dos de las obras fundamentales de José Bianco: Las ratas y Sombras suele vestir.

Publicada originalmente en 1943 por la editorial Sur, Las ratas tiene en el centro la muerte misteriosa de Julio, un científico que cría ratas en un laboratorio instalado en el piso alto de su casa. Delfín, su medio hermano, reconstruye la historia mientras describe la rutina de una familia de clase media alta, sus conflictos y secretos. Sombras suele vestir, de 1941, cuenta la historia de Jacinta Vélez, una joven prostituta. Habla de sus desplazamientos por pensiones y habitaciones de alquiler, sus trabajos y sus encuentros con Bernardo Stocker, un corredor de bolsa y cliente habitual. En palabras de César Aira, es “una historia de fantasmas en el estilo de Henry James, que Bianco simplifica y perfecciona”.

José Bianco (Buenos Aires, 1908-1986) fue un escritor, periodista y traductor clave para la literatura argentina del siglo XX. Entre 1938 y 1961 fue secretario de redacción de la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. Luego trabajó como editor en Eudeba y en el Centro Editor de América Latina. Fue traductor, entre otros, de la obra de Stendhal, Henry James, Ambrose Bierce, T. S. Eliot, Samuel Beckett, Jean Genet y Witold Gombrowicz.

El libro que trae las novelas Las ratas y Sombras suele vestir, de José Bianco, salió por Fondo de Cultura Económica.

7. Las gemelas, El sueño/The Twins, The Dream, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin. “Antes de cerrar el 2025, lanzamos en todo el país un libro bellísimo que reúne poemas, pequeños ensayos y traducciones de la amistad entre Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin: Las Gemelas, El sueño / The Twins, The Dream. La gran poeta argentina y la autora de ciencia ficción estadounidense tuvieron una cálida amistad poco conocida. Su vínculo se fundó en la admiración, la empatía y el cariño entre dos escritoras que durante muchos años se acompañaron a través de cartas y poemas. De la traducción de una y la otra como acto de amor. De la poesía y la literatura como formas de comunicación que atraviesan lenguas y culturas”, informó en un comunicado la editorial argentina Rara Avis sobre este gran rescate literario de 2025.

El libro había sido publicado en Estados Unidos en 1996, y luego en Argentina, en 1998. Sin embargo, su circulación limitada lo volvió difícil de conseguir, por lo que se convirtió casi un mito. “Rara Avis vuelve a publicar este título en una nueva edición revisada y ampliada con nuevos materiales que salen a la luz”, señalaron desde la editorial.

Las gemelas, El sueño / The Twins, The Dream incluye los poemarios Crucero ecuatorial y Tributo del mudo de Bellessi, traducidos al inglés por Le Guin; y Días de seda, poemario de Le Guin traducido al español por la escritora argentina. Como en la primera edición, hay dos prólogos escritos por las autoras que describen el vínculo y el trabajo de traducción que realizaron ambas. A la nueva edición se agregan también unas palabras de Diana Bellessi a casi 30 años de la primera aparición de este libro y una entrevista de Bellessi a Le Guin.

Las gemelas, El sueño/The Twins, The Dream, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin, salió por Rara Avis.

8. Tener lo que se tiene. Volumen II, de Diana Bellessi. Otro título de la poeta argentina publicado este año. El sello Adriana Hidalgo lanzó el segundo tomo de su poesía reunida. Con prólogo de la poeta, docente y periodista Sonia Scarabelli, se trata de una edición ampliada que incluye seis libros, entre ellos Mate cocido (2002), La rebelión del instante (2005), Tener lo que se tiene (2009), Variaciones de la luz (2011), Pasos de baile (2014) y Fuerte como la muerte es el amor (2018).

“Para Diana Bellessi hay ciertos momentos en los que su atención está entregada con todos los sentidos a lo que la rodea. Lo que sucede entonces no es fácil de poner en palabras, pero se podría hablar de un peculiar estado de reunión y de un verse uno en otro. La contempladora y lo contemplado, imantados en su acompasamiento interior y exterior, han ido a encontrarse en un instante e intercambian papeles”, apunta Scarabelli en sus palabras iniciales.

Tener lo que se tiene. Volumen II, de Diana Bellessi, salió por Adriana Hidalgo Editora.

9. Antes de leer, de Hernán Ronsino. “Primero está la mirada. Para leer hay que tener una mirada voraz, una mirada que esté incómoda con la realidad”, sostiene Hernán Ronsino en el ensayo breve Un escritor en bicicleta. Es uno de los textos que forman parte de Antes de leer el libro que publicó en 2025 este autor argentino reconocido por su narrativa y por grandes novelas de los últimos años como Glaxo, Lumbre y Una música.

Antes de leer podría pensarse como un mapa, un recorrido de la propia trayectoria lectora de Ronsino, que lejos de los dogmas y del vértigo desenfadado, prefiere detenerse en el tránsito, el discurrir, el pasaje. La mirada voraz, incómoda, pero al mismo tiempo parsimoniosa. Integrado por quince ensayos escritos con una prosa diáfana que el autor sacó en distintas publicaciones extranjeras o que leyó en conferencias e intervenciones públicas, ahora rescatadas por el sello Ediciones Bonaerenses, en sus páginas se cruzan estilos, movimiento, épocas. Entre otros, aparecen Elias Canetti, Ricardo Piglia, César Aira, Ezequiel Martínez Estrada, Rodolfo Walsh, Delmira Agustini, Esther Kinsky y Gaspar Astarita, un escritor e historiador de Chivilcoy, la ciudad natal de Ronsino. Todos ellos, además de su memoria íntima, lo ayudan a pensar la lectura, la ficción, la escritura y el modo en que se imbrican la vida y la obra de los escritores.

El libro se puede descargar y leer gratis en la página oficial de Ediciones Bonaerenses (el enlace, aquí), la editorial pública perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Se trata de un sello que distribuye sus ejemplares impresos en la red de bibliotecas populares bonaerenses, en ferias y en algunos puntos de venta.

Antes de leer, de Hernán Ronsino, salió por Ediciones Bonaerenses. En este enlace, una entrevista con el autor.

10. Curso de Literatura inglesa y norteamericana. Universidad de Mar del Plata, 1966, de Jorge Luis Borges. “Entre abril y septiembre de 1966, los lunes, de manera quincenal, Borges tomó en Constitución el tren a Mar del Plata para dar clases como profesor de la cátedra de Literatura inglesa y norteamericana de la Universidad Católica local, que luego sería provincial y, más adelante, nacional. Allí lo esperaban, expectantes, los estudiantes del curso, menos de una decena, que se organizaron para grabar y transcribir sus clases”, informaron desde Sudamericana sobre esta publicación lanzada en agosto de este año. Un libro que se convierte en una suerte de saga de otro texto de Borges de clases rescatado recientemente, Curso de literatura argentina.

“A ese público ‘cautivo’ que conformaría la primera camada de profesores locales en Letras, se sumaba otro de oyentes entusiastas. En este libro, basado en esas transcripciones, la personalísima perspectiva de Borges sobre la literatura cristaliza en su original e iluminadora visión de Chaucer, Langland, More, Shakespeare, Milton, Swift, Johnson, Gibbon, Macpherson, Wordsworth, Carlyle, Dickens, Browning, Stevenson, Shaw, Kipling, Chesterton, entre otros. En todos los casos resuena el registro vital de su voz en el aula, con su estilo, cadencia y humor. Al mismo tiempo, opera una constante: su modo de leer único, didáctico e innovador, que sitúa a autores, textos y contextos en clave de fragmentos del mosaico infinito de la cultura universal”, se lee en la contratapa de este libro, que fue editado por la investigadora y docente Mariela Blanco y que cuenta con notas de Germán Álvarez, co-director del Centro de Estudios Borgeanos de la Biblioteca Nacional.

Curso de Literatura inglesa y norteamericana. Universidad de Mar del Plata, 1966, de Jorge Luis Borges, salió por Sudamericana.

11. La alfombra roja, de Marta Lynch. Este libro rescatado durante 2025 es la primera novela de la escritora argentina Marta Lynch. Publicada en 1962, su éxito la convirtió en uno de los nombres destacados y controvertidos de la generación literaria de los sesenta. Tal como apuntaron desde Paripé Books, el sello que le dio una nueva vida a este libro, la novela cuenta la historia de un político, Aníbal Rey, desde su humilde infancia provinciana a orillas del río hasta su ascenso a las más altas esferas del poder. “Para escribirla, Lynch se basó de forma apenas cifrada en el presidente desarrollista Arturo Frondizi (1958-1962). Realista y polifónica, construye el retrato del líder a través de distintas voces: punteros, amantes, políticos de la vieja guardia. A ellas se suma la del propio Rey, ‘el doctor’”, agregaron desde la editorial. La publicación forma parte de la Colección Renacimiento de Paripé. Se trata de una selección “dedicada a reeditar libros que llevan tiempo fuera del circuito” y que en este caso propone “una oportunidad valiosa para volver a tomar contacto con una de las autoras que más se interesó por plasmar las estructuras de poder de la Argentina en su literatura”.

“La alfombra roja es una novela notable de una escritora notable, que lo fue además desde el principio. Para celebrar que ahora vuelve a editarse no es imprescindible pasar por los tópicos de los rescates literarios o los de la reparación de algún presunto relegamiento previo. Basta con decir que siempre resulta alentador que la mejor literatura circule”, apunta Martín Kohan en el prólogo de este rescate de 2025.

La alfombra roja, de Marta Lynch, salió por Paripé Books.

12. Actos de presencia. Disertaciones (1989-2021), de César Aira. Este libro rescata once ponencias y charlas que el autor argentino brindó en universidades, ferias y congresos del exterior. Lúdico y audaz, en estos textos aparece un Aira dedicado a repensar los mecanismos de la literatura y de sus artificios, por caminos siempre sorprendentes.

“(Aira) Incita a imaginar una Buenos Aires vaciada de todo excepto de sus árboles o a repasar una poética del trazo entre las notas de Duchamp para El gran vidrio, el proyecto calígrafo-maníaco de (Mario) Levrero o la letra ínfima que para Benjamin implicaba un pensamiento refinado… La inteligencia desfachatada y excepcional de Aira vuelve estos ensayos puro goce y puro juego. Un sacudón a cualquier hábito que amenace con adormecer la sensibilidad o impida la sorpresa”, se lee en la contratapa de este libro. Un rescate, también, que llegó a las librerías locales de la mano de Random House.

Actos de presencia, de César Aira, fue publicado este año por Random House.

AL/CRM