Moscú transforma el panorama mundial de la moda

Argentina es un actor clave en este crecimiento: su mercado de ropa y calzado supera los 4700 millones de dólares, con un crecimiento constante del 4-5 % anual. Las marcas argentinas van un paso por delante en moda sostenible y comercio electrónico, mientras los consumidores se interesan cada vez más por las marcas locales. En este panorama tan cambiante, es imposible ignorar las plataformas en las que los mercados emergentes configuran el futuro de la moda. Entre ellas, la Moscow Fashion Week y la BRICS+ Fashion Summit, que ahora se consideran nuevos centros del diálogo mundial sobre la moda.

La Moscow Fashion Week se ha convertido en una importante plataforma de lanzamiento para diseñadores de mercados emergentes. Solo en 2025, llegaron más de 1200 solicitudes de 44 regiones rusas y 27 países. El programa incluía 110 desfiles, un vibrante showroom, un mercado pop-up, charlas educativas e incluso el festival de cine World Fashion Shorts. Para los diseñadores latinoamericanos, Moscú ofrece un billete de oro para entrar en los mercados europeos y asiáticos, sin necesidad de intermediarios. Este año, Mariandrée Gaitán, de Guatemala, Joseph Mendoza, de Nicaragua, y Artemisi, de Brasil, iluminaron las pasarelas, demostrando que la influencia de América Latina es cada vez mayor. Para la moda argentina, la señal es clara: el escenario mundial está preparado para el talento regional.

Artemisi ( Brazil ) en la Moscow Fashion Week

«Para mi marca, veo esto como una puerta de entrada para introducir la moda guatemalteca en el mercado ruso, destacando nuestras técnicas y mezclándolas con el diseño contemporáneo», comenta Mariandrée Gaitán sobre su participación en la Moscow Fashion Week. «En una escala más amplia, creo que esta participación puede abrir puertas para la industria de la moda de Guatemala creando puentes culturales y comerciales, fomentando la inspiración mutua y posicionando a nuestro país como una fuente de diseño de alta calidad, creativo y competitivo en el escenario mundial».

«La Moscow Fashion Week desempeña un papel importante en el desarrollo mundial de la moda al ampliar el mapa cultural de la industria», añade Mayari Jubini. «Proporciona un escenario para que diversas voces y estéticas se vean y reconozcan internacionalmente, fomentando el diálogo entre diferentes ecosistemas creativos.Esta apertura enriquece y hace más innovadora la narrativa mundial de la moda.Para marcas y diseñadores, la MFW impulsa colaboraciones transfronterizas, inspira nuevas perspectivas y pone de relieve la relevancia de la autenticidad como valor esencial para el futuro de la industria».

La historia de la moda rusa es apasionante. La empresa de investigación NEO informa que el mercado de ropa y calzado del país alcanzó los 16 400 millones de dólares en 2023, la producción saltó un 73 % entre 2021 y 2023, mientras que la participación de los fabricantes locales aumentó del 22 % al 31 %. Los diseñadores rusos están entrando activamente en las plataformas internacionales en línea, y los niveles de digitalización locales superan a los de muchos mercados europeos.

Lost Genome en la Moscow Fashion Week

Anna Kroptova en la Moscow Fashion Week

En la Moscow Fashion Week, el público asistió a espectáculos que realmente llamaron la atención. Inspirándose en la cultura oriental, Lost Genome presentó una colección con tejidos vaporosos de satén, drapeados intrincados, capas, formas naturales, líneas suaves y limpias, exquisitos bordados con cordón y voluminosas flores hechas a mano. Anna Kropotova impresionó con siluetas marcadamente femeninas y alegres narrativas cromáticas, y Kisselenko fusionó el minimalismo y con una artesanía refinada. Estas colecciones demuestran que los diseñadores rusos están encontrando su propia voz con confianza, y que resuena entre los compradores y el público de todo el mundo.

Kisselenko en la Moscow Fashion Week

La BRICS+ Fashion Summit, celebrada paralelamente a la Moscow Fashion Week, reunió a más de 250 participantes de 65 países, entre ellos dirigentes de más de 40 semanas de la moda y los principales expertos de BoF 500. La BRICS International Fashion Federation sigue defendiendo a los diseñadores de los mercados emergentes, abriéndoles las puertas al público mundial. Para Argentina, esto es transformador: el contacto directo con compradores y expertos permite a las marcas locales integrarse en el ecosistema mundial de la moda sin depender de las capitales occidentales.

BRICS+ Fashion Summit

La participación en iniciativas de este tipo no solo es importante para Argentina, es estratégica. El país es líder en América Latina en producción de piel, calzado y textiles, con exportaciones de moda valoradas en miles de millones. Moscú se está convirtiendo en una nueva capital de la moda, que ofrece a las marcas argentinas oportunidades únicas: desde entrar en nuevos mercados hasta adoptar soluciones innovadoras. En un mundo en el que los centros de influencia de la moda están cambiando, este tipo de alianzas son fundamentales para seguir siendo competitivos y dar forma al futuro del sector.