Identificaron los restos de 12 personas hallados en excavaciones cerca del ex centro clandestino La Perla

La Justicia federal de Córdoba confirmó la identificación científica de los restos de 12 personas que habían sido enterradas clandestinamente en predios del Ejército cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de exterminio durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

La información fue difundida a través de un comunicado del Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. El resultado surge de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

Los estudios se realizaron sobre restos humanos encontrados durante excavaciones efectuadas en 2025 en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención.

Según informó el juzgado, los análisis genéticos permitieron alcanzar un “resultado parcial” que identifica científicamente a doce víctimas cuyos restos habían sido recuperados durante la campaña de excavaciones realizada el año pasado. Las identidades, sin embargo, no serán dadas a conocer públicamente hasta que se complete el proceso de notificación a los familiares directos.

La búsqueda en la zona se desarrolló durante 68 días en un área de aproximadamente diez hectáreas. En ese período, equipos especializados y maquinaria removieron grandes volúmenes de tierra en sectores donde, a partir de testimonios de sobrevivientes, fotografías históricas y relevamientos aéreos, se había establecido una alta probabilidad de existencia de fosas comunes.

Los trabajos permitieron recuperar numerosos fragmentos óseos que luego fueron sometidos a procesos de datación, clasificación y análisis genético con el objetivo de determinar su identidad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos provincial señalaron que el proceso de comunicación con las familias se encuentra en una etapa sensible.

La causa judicial que investiga enterramientos clandestinos en el predio se inició en 1998 a partir de una presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la abogada María Elba Martínez y el periodista Horacio Verbitsky, quienes solicitaron a la Justicia la búsqueda de los restos de desaparecidos en el área.

La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978, bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército. Investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria estiman que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por ese lugar, donde el nivel de letalidad fue particularmente alto.

En Córdoba, a diferencia de otros centros clandestinos del país, los enterramientos clandestinos fueron una de las principales modalidades utilizadas para ocultar los cuerpos de las víctimas. Por esa razón, las tareas de excavación en los terrenos cercanos al predio militar se consideran clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y en la identificación de personas desaparecidas.

Desde el juzgado indicaron que una vez finalizado el proceso de notificación a las familias se brindará información más detallada sobre las identidades confirmadas y el avance de los análisis, que podrían permitir identificar a otras víctimas cuyos restos también fueron recuperados durante las excavaciones.

CRM