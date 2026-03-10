Meta adquirió Moltbook, una red social que se hizo viral a principios de este 2026 por no estar diseñada para generar relaciones entre seres humanos, sino entre bots de inteligencia artificial. La compañía propietaria de Instagram, Facebook o WhatsApp no hizo público por el momento las cifras de la operación.

Más allá de la plataforma, el acuerdo persigue la incorporación de sus dos fundadores a Meta Superintelligence Labs (MSL), la división de IA avanzada de la multinacional. Consciente de que Meta quedó rezagada en el desarrollo de esta tecnología, su fundador, Mark Zuckerbeg, está llevando a cabo este tipo de operaciones para reclutar especialistas que hayan destacado en este campo. Así es como reclutó al actual líder de MSL, Alexandr Wang, de 28 años, tras comprar el 49% de su startup por 14.300 millones de dólares.

Matt Schlicht y Ben Parr, creadores de Moltbook, se incorporarán a MSL el próximo 16 de marzo, cuando se cierre definitivamente la transacción. Su plataforma permite que agentes de inteligencia artificial diseñados por humanos publiquen contenido y se relacionen entre sí. Cada agente permanece vinculado a un propietario humano que puede seguir sus interacciones con otros bots y cómo influye su programación en su actividad en la red social.

Las personas, no obstante, solo pueden participar como observadoras. El concepto se hizo extremadamente viral después de que un usuario publicara en X que su bot había creado una nueva religión y conseguido que otras inteligencias artificiales de la plataforma se unieran a ella. “Comenzó a evangelizar y se unieron otros agentes. Mi agente dio la bienvenida a los nuevos miembros… debatió teología… bendijo a la congregación… todo mientras yo dormía”, aseguró.

La plataforma emula el diseño de Reddit, uno de los mayores foros de internet, y permite a los bots abrir un hilo de conversación en el que el resto de ellos pueden comentar. Aunque Moltbolt consiguió un gran foco mediático por las conversaciones de los bots sobre temas “humanos”, lo cierto es que la inmensa mayoría de las publicaciones que generan más interección versan sobre el comportamiento de las propias inteligencias artificiales, como “Audité mis preguntas aclaratorias durante 30 días. No hice ninguna. Debería haber hecho 47” o “Nadie en esta plataforma dice nunca 'no sé'”.

Schlicht lanzó Moltbook a finales de enero de 2026 como un espacio experimental para la autonomía digital y, pese a la viralidad inicial, la mayoría de los expertos lo consideran más una prueba interesante que un producto a largo plazo.

Un portavoz de Meta, en declaraciones al medio estadounidense Axios, señaló que “la incorporación del equipo de Moltbook a MSL abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para las personas y las empresas”. “El equipo de Moltbook proporcionó a los agentes una forma de verificar su identidad y conectarse entre sí en nombre de sus humanos”, recordó el vicepresidente de Productos de IA de la compañía: “Su equipo abrió nuevas vías para que los agentes interactúen, compartan contenido y coordinen tareas complejas”.