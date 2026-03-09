eldiario.es
Precios en alza

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y acumula 32,4% en 12 meses

  • Los gastos relacionados a la vivienda aumentaron 5,9% y apuntalaron el incremento. A su vez, los alimentos avanzaron 2,9%, 0,3 puntos por encima del nivel general. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,4%.

Se conoció el dato de la inflación de CABA de febrero de 2026 y acumula 32,4% en 12 meses.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en febrero fue de 2,6% y mostró una desaceleración respecto al 3,1% de enero, según datos del Instituto de Estadística porteño, por lo que acumula un 5,7% en los primeros dos meses de 2026.

Los gastos relacionados a la vivienda aumentaron 5,9% y apuntalaron el incremento. A su vez, los alimentos avanzaron 2,9%, 0,3 puntos por encima del nivel general. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,4%.

El detalle

Durante febrero la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Restaurantes y hoteles e Información y comunicación, que en conjunto aportaron 2,24 p.p. al alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 5,9%, con una incidencia de 1,15 p.p. en la variación mensual del IPCBA, debido a las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas por red. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en los precios de los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,9%, contribuyendo con 0,50 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.

Salud registró una suba de 3,0% e incidió 0,27 p.p., al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

Restaurantes y hoteles aumentó 1,5%, con una incidencia de 0,18 p.p., como resultado de los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las caídas en las tarifas de alojamiento por motivos turísticos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

Información y comunicación se elevó 2,4% e incidió 0,14 p.p., por subas en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil. El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Transporte que registró una variación negativa de 0,4% y Prendas de vestir y calzado que se mantuvo estable.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,3% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de febrero, los Bienes registraron una suba de 1,9%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,0%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los medicamentos. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad. Le siguieron en importancia, los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, en las tarifas residenciales del servicio de gas por red y en los valores de los alquileres de la vivienda. En sentido contrario, las caídas en los precios de los pasajes aéreos, de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

Así, en los primeros dos meses del año los Bienes acumularon una suba de 4,3% y los Servicios de 6,6%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta: 26,3% i.a. en el caso de los Bienes (+0,1 p.p. respecto del mes previo) y 36,1% i.a. en el caso de los Servicios (+1,1 p.p.).

IPCBA. Ciudad de Buenos Aires. Febrero de 2026

