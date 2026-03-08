Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán ha escogido por abrumadora mayoría a Mojtaba Jamenei (1969), segundo hijo del fallecido Alí Jamenei, como su nuevo líder supremo. El líder supremo de la Revolución islámica, considerada la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán, es el supervisor de las fuerzas armadas, el poder judicial, la televisión estatal y otras instituciones gubernamentales claves para el funcionamiento del país.

El anuncio ha sido hecho público a primera hora del lunes en la plaza Vanak de Teherán, según recoge la televisión pública iraní, IRIB, tras la decisión tomada por la Asamblea de Expertos.

Desde el triunfo de la revolución en Irán y la cooptación de la misma por los ayatolás, Irán ha tenido apenas dos líderes supremos: Ruholá Jomeini (1979-1989) y Alí Jamenei (1989-2026) hasta el asesinato de este último en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

La televisión estatal iraní confirmó a última hora de la noche la decisión, después de que su nombre ya hubiera sido colocado como uno de los contendientes al cargo, a pesar de que nunca ha formado parte de las instituciones del país.

La poderosa Guardia Revolucionaria de Irán responde únicamente ante el líder supremo del país, lo que coloca a Mojtaba Jamenei como el principal responsable de la estrategia bélica a partir de este momento. Su perfil, considerado radical por los analistas, envía una poderosa señal de que, por ahora, la República Islámica de Irán no tiene intención de cambiar de rumbo en el momento más turbulento de sus 48 años de historia.