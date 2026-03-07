Estados Unidos impulsa una coalición militar en América y Milei se suma al esquema anunciado por Trump

El tablero geopolítico del continente registró un giro significativo tras la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada este sábado en Florida, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ante una docena de mandatarios latinoamericanos la puesta en marcha de una “nueva coalición militar” regional.

La iniciativa, planteada con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico y sus vínculos con organizaciones consideradas terroristas, coloca al despliegue de capacidades militares como eje central de la estrategia hemisférica impulsada por Washington. “La única manera de derrotar a nuestros enemigos es utilizando nuestros aparatos militares”, sostuvo el mandatario estadounidense, al trazar un paralelo con las operaciones que se llevaron adelante contra Islamic State en Medio Oriente.

En ese contexto, la participación del presidente argentino, Javier Milei, reflejó su alineamiento con el esquema de alianzas que la Casa Blanca intenta consolidar en la región. El mandatario libertario aparece como uno de los socios relevantes dentro de esta arquitectura de cooperación en materia de seguridad.

Si bien Trump dedicó elogios especiales al presidente salvadoreño Nayib Bukele, la ubicación de Milei en la foto oficial del encuentro fue interpretada como una señal del peso que Washington le asigna al Gobierno argentino dentro de su estrategia para el Cono Sur.

De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro también evidenció el endurecimiento del discurso estadounidense hacia México, país que Trump describió como el “epicentro de los cárteles”.

Aunque remarcó que mantiene un trato cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum, el jefe de la Casa Blanca fue enfático al referirse a la situación de seguridad: “Vamos a hacer lo que sea necesario para detenerlos; los cárteles están manejando México y no podemos permitirlo”.

Con este planteo, Washington busca sumar respaldos regionales para habilitar el uso de herramientas militares frente al crimen organizado. La propuesta reconfigura el esquema de seguridad en América Latina y profundiza un proceso de creciente militarización bajo liderazgo directo de Estados Unidos.