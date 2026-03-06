Trump, sobre Irán: “No habrá ningún acuerdo salvo la rendición incondicional”
El presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó este viernes un acuerdo con las nuevas autoridades iraníes días después de haber anunciado que estaba dispuesto a hablar.
“¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional!”, publicó Trump en Truth Social: “Después de eso, y tras la selección de uno o varios líderes grandes y aceptables, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.
“Una vez más, hago un llamamiento a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní, al ejército y a la policía para que depongan las armas”, dijo este jueves Trump en un acto en la Casa Blanca con los campeones de la MLS, el Inter de Miami de Leonel Messi: “Solo van a conseguir que los maten. Ahora es el momento de defender al pueblo iraní y ayudar a recuperar su país. Después de todos estos años, van a tener la oportunidad de recuperar su país”.
Trump ofrece “inmunidad” a quien se ponga “en el lado correcto de la historia”. Y añadió: “O estarán perfectamente a salvo con una inmunidad total o se enfrentarán a una muerte absolutamente segura. Y no quiero ver eso. Ellos tampoco quieren verlo. También instamos a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a que soliciten asilo y nos ayuden a construir un nuevo y mejor Irán con un gran potencial. Es un país con un gran potencial”.
“Creo que va a tener un gran futuro”, añadió Trump: “Y Estados Unidos se asegurará de que, sea quien sea quien dirija el país a continuación, Irán no amenace a Estados Unidos ni a sus vecinos, Israel, ni a nadie. Tenían misiles apuntando a Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, muchos otros que realmente no estaban muy involucrados, y tenían misiles apuntando mucho antes de que esto empezara. Iban a por todo Medio Oriente y en ese momento llegamos nosotros. Les arruinamos la fiesta”.
