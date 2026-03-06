En medio de la guerra en Irán, confirman que Milei planea ir a Israel el 20 de abril

Javier Milei mantienen un viaje temerario en su agenda próxima: visitar Israel el próximo 20 de abril, especialmente invitado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que inició el sábado pasado un ataque a Irán junto a los Estados Unidos de Donald Trump.

El viaje del libertario fue confirmado este viernes por el embajador argentino en Israel, Axel Walhnish, en medio de la escalada de la guerra en Irán que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei y otras mil personas aproxidamente.

En una entrevista en Radio Rivadavia, el diplomático señaló que espera que el próximo 20 de abril “esté todo calmo” en el país judío. Milei fue invitado oficialmente a encender una antorcha durante la ceremonia nacional del Día de la Independencia israelí (Yom Ha’atzmaut), un gesto tradicionalmente reservado a figuras locales. “Será la primera vez que Netanyahu invita a un mandatario de otro país”, dijo Walhnish.

Según el funcionario de la Cancillería, Milei es considerado “un superhéroe” en ese país. Y agregó: “Hace veinte años era Maradona y luego Messi”. Asimismo, añadió: “Desde hace 2 años decís Argentina y lo primero que te dicen es ‘Milei, nuestro gran amigo’”. Esperemos que para el 20 de abril esté todo calmo cuando llegue el Presidente a Israel“.

El diplomático, sin embargo, apuntó que no hay fecha concreta todavía para que se concrete el traspaso de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, como anticipó Milei al comienzo de su gestión y en otro seguidismo a la diplomacia norteamericana, que ya trasladó su embajada por orden de Trump.

Milei ya estuvo en Israel en febrero de 2024, donde llegó a rezar en el Muro de los Lamentos. Y desde la avanzada militar se colonó rápidamente a favor de Israel y EE.UU.

Sobre los argentinos varados en Israel, Walhnish precisó que hay 200 personas en esa situación, “rogando por favor que los ayudemos a seguir”. “Lo más seguro y menos riesgoso es quedarte donde estás porque, hoy en día, no hay salida aérea para nadie. Los cielos están completamente cerrados para salir. Sí están repatriando israelíes que quedaron varados afuera, que quieren volver, pero hoy en día no hay salida aérea para nadie. La única salida que hay es vía terrestre a Egipto, por el sur, en el cruce de Taba”, indicó.

Y al hablar de los bombardeos iraníes en distintos puntos del territorio israelí, sostuvo: “Ves el cielo y parece un show de fuegos artificiales porque ves la oleada de misiles y te ponés a pensar si uno llegara a caer. Tienen entre 14 y 19 metros de alto con una carga explosiva de cuatro veces más de lo que fue atentado a la AMIA”.

