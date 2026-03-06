Los libertarios presentaron proyectos para reducir o eliminar tasas en 116 municipios bonaerenses

Los representantes de La Libertad Avanza en los concejos deliberantes bonaerenses presentaron en forma simultánea proyectos para reducir o eliminar tasas municipales en 116 distritos.

Se trata de una acción coordinada con foco puesto en la presión fiscal municipal, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas. Para los libertarios, la Provincia de Buenos Aires registra el promedio de tasas más alto del país y una parte significativa de esas tasas no presenta “una contraprestación clara en servicios”. Son 269 acciones legislativas distribuidas en los distritos donde el espacio tiene representación, de las cuales, 138 iniciativas buscan eliminar tasas municipales, 120 proponen reducirlas y once están orientadas a la simplificación de trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.

Desde LLA PBA sostienen que mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios –mayoritariamente gobernados por el kirchnerismo– mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”, señaló Sebastián Pareja en diálogo con NA.

Para Pareja, LLA es un “partido que cumple con lo que promete” y citó al presidente Javier Milei en uno de los actos que realizó durante el período electoral 2025: “Ya lo dijo el Presidente en Junín el año pasado: ‘es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos’”.

La estrategia tiene como objetivo central simplificar cargas municipales, reducir o eliminar timbrados y aliviar tasas que impactan directamente en el comercio, la producción y el empleo local.

De esta manera, los proyectos fueron adaptados técnicamente a la realidad presupuestaria de cada distrito, garantizando viabilidad fiscal sin resignar el alivio al contribuyente.

Con esta acción coordinada, La Libertad Avanza PBA busca que el proceso de ordenamiento y reducción del Estado también alcance al nivel municipal, para iniciar de una vez por todas una seria discusión sobre la relación entre presión fiscal y calidad de gestión local.