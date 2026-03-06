Los del Río critican que la Casa Blanca use 'La Macarena' en un video de ataques a Irán: “Era para alegrar la vida al mundo, no para matarla”

La Administración de Donald Trump intentó desde el minuto uno revestir sus ataques conjuntos con Israel contra Irán de acto heroico a pesar de las críticas internacionales. Tras bautizar la campaña militar como Furia Épica, la Casa Blanca llenó sus redes sociales de videos sobre el presidente de EE.UU. y de los bombardeos como auténticos tráilers de películas bélicas. Aunque hubo uno que llamó especialmente la atención de los usuarios españoles.

El pasado martes, y mientras las cifras de víctimas en Irán rondan ya los centenares, recurrieron a una versión de la popular canción Macarena, de Los del Río, como música de fondo para un video de apenas 38 segundos sobre los ataques. En el post, que compartieron en Instagram y TikTok, se pueden ver bombarderos en vuelo, cazas despegando, misiles siendo disparados o el impacto de algunos proyectiles en Irán.

Y mientras Macarena volvía a los focos, muchos se preguntaban: ¿qué pensarán Los del Río de que se use en un video así su canción? Ya tenemos respuesta. “Yo la hice para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”, aseguró este viernes Antonio Romero, uno de los miembros del dúo sevillano, y autor de la canción en una entrevista en Canal Sur. “Hago una canción que sale al mundo, que sigue siendo la más popular. Y cuando haces una canción y la echas a volar todo el mundo, la puede disparar cualquiera a su antojo”, explicó.

Tras insistir en varios momentos de la entrevista telefónica en el éxito internacional de la canción y que él hizo la canción para que “todo el mundo sea feliz”, reconoció que cuando vio el video que la Casa Blanca compartió en sus perfiles en redes sociales se le pusieron “los vellos de punta”. “¿Por qué usar una cosa tan simpática y tan graciosa para algo así?”, preguntó Romero que forma este dúo junto a Rafael Ruiz.

No obstante, justificó que es imposible controlar ya el uso que se haga de la canción porque ahora la gente “la toma para utilizarla en lo que le da la gana”: “¿Qué culpa tenemos nosotros?”. Lo cierto es que Macarena fue un éxito mundial en los 90: la canción forma parte del álbum A mí me gusta (1993) y supuso un hit a nivel mundial que continúa 33 años después de su publicación.

La elección de la canción, aunque probablemente casual porque se trata de una versión habitual en las tendencias de TikTok e Instagram, se produjo en medio de la creciente tensión entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Después de que el Gobierno español asegurase que no iba a dejar que los estadounidenses utilizasen las bases de Morón y Rota para su guerra en Irán, el presidente de EE.UU. amenazó a España con cortar las relaciones comerciales: “España ha sido terrible [...] han sido poco amistosos”.

Estas amenazas explícitas de bloqueo comercial, lejos de acallar a Sánchez, le sirvieron al jefe del Ejecutivo para alzar la voz contra la ofensiva militar y mantener el duelo con su homólogo estadounidense: “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo simplemente por el miedo a las represalias de algunos”.

Posteriormente, la Casa Blanca aseguró que España cedía a la presión para “cooperar militarmente” pero el Gobierno de Sánchez lo desmintió “tajantemente”. El último capítulo, por ahora, de este enfrentamiento entre ambos países se vivió este mismo jueves: Trump volvió a atacar a España y afirmó que “es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar en equipo con ellos”.