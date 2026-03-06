Trump vuelve a atacar a España: “Es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar en equipo con ellos”

“Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora”. Donald Trump volvió a atacar a España por el gasto militar y el “no” del Gobierno a ceder las bases para sus bombardeos ilegales en Irán. Eso sí, este jueves ya no habló de ruptura de relaciones comerciales ni amenaó con embargos como hizo el martes.

El presidente de EE.UU. arremetió contra España en una llamada con The New York Post este jueves, y también contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Trump reclamó que debería estar apoyando los ataques de Estados Unidos contra Irán “sin cuestionarlo”.

“Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, dijo Donald Trump en la entrevista telefónica: “[España es] muy hostil a la OTAN. No pagan lo que les corresponde —son los únicos que votaron en contra del pago del 5%, y son muy hostiles con todo el mundo”.

“No es alguien que juegue en equipo, y nosotros tampoco vamos a jugar en equipo con España”, insistió Trump.

En relación con Starmer, Trump dijo: “Bueno, no es Winston Churchill”. Trump ya insultó a Starmer así esta semana en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump se mostró enfadado con Starmer por no permitir que EE.UU. utilice bases militares británicas en los ataques contra Irán. “Fue muy decepcionante en relación con nuestro tremendo ataque contra una nación hostil. Debería estar dándonos, sin cuestionarlo ni dudarlo, cosas como bases que podamos utilizar”.

Los nuevos ataques de Trump llegan después de que este miércoles la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “En las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense”, afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin concretar a qué se refiere. Y como si España no colaborara habitualmente con sus aliados de la OTAN.

“Lo desmiento tajantemente”, respondió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la Cadena Ser: “He tenido tiempo de poder ver y oír un poco esas declaraciones. Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, y sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa que a todos los españoles y todas las españolas, la posición del gobierno de España sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto”.

Este jueves se supo, además, que España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Defensa explicó que Cristóbal Colón es la “fragata tecnológicamente más avanzada”. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. “Con el despliegue de la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, concluyó Defensa.

La ministra de Defensa adelantó este jueves a primera hora en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno estaría dispuesto a dar apoyo militar a Chipre tras los ataques que está recibiendo por parte de Irán y de la milicia de Hezbolá: “España va a estar siempre con la UE, defendiendo los principios básicos de la paz”. Además, apuntó que se valorará la participación de España si “la UE o miembros de la UE deciden algunas misiones” y “lo que haya que hacerse, se hará”: “Pero tenemos que ser muy prudentes”.

“Una cosa son las misiones de ataque y otras las de defensa”, explicó la ministra en referencia al veto de que EE.UU. use las bases áreas de Morón y Rota para la guerra en Irán. Además, Robles recordó la presencia de España en misiones OTAN, como la de Turquía, y confirmó que una batería Patriot española fue clave en la operación para interceptar el miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco.