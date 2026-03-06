Cambio en el Gobierno: con la llegada de Mahiques, Amerio pasa a estar al frente de la Procuración del Tesoro

El exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será designado como nuevo procurador del Tesoro, en reemplazo de Santiago Castro Videla, según confirmaron fuentes oficiales. El cambio se produce en medio de una reconfiguración del Ministerio de Justicia impulsada por el flamante titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, quien comenzó a avanzar con la renovación de funcionarios en distintos organismos.

Horas después de asumir, el ministro solicitó la renuncia de los responsables políticos de varios entes que dependen de la cartera, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF). Los pedidos de renuncia alcanzaron a sus titulares: Daniel Vítolo, Ana Belén Mármora, Alejandro Melik, Juan Cruz Montero y Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, sostuvo Mahiques en declaraciones a A24, donde explicó que se trata de una práctica habitual cuando se produce un cambio de conducción en el ministerio. “Son funcionarios que pone la política y cuando el ministro se va se tienen que ir, es la lógica”, afirmó.

La decisión marca el inicio de un proceso de reordenamiento interno con el que el nuevo ministro busca rodearse de funcionarios de confianza y consolidar su propio equipo en las áreas bajo su órbita. Según fuentes oficiales, el objetivo es avanzar con una estructura alineada a la nueva conducción y con mayor control sobre los organismos descentralizados.

En paralelo, desde el Gobierno volvieron a insistir en la necesidad de cubrir las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. No obstante, en la Casa Rosada reconocen que antes de avanzar con nuevas designaciones se buscará consolidar una mayoría en el Senado que garantice la aprobación de los candidatos propuestos y evite eventuales bloqueos legislativos.

Para el nombramiento de jueces federales se requiere mayoría absoluta en la Cámara alta, es decir 37 votos, por lo que el oficialismo evalúa avanzar con cautela en ese proceso. Mientras tanto, el nuevo equipo de Justicia se enfoca en reorganizar la estructura del ministerio y definir los próximos pasos en materia institucional.

Con información de Noticias Argentinas y medios

