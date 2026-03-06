Un gobernador aliado de Milei festejó la caída del empleo en casi todas las provincias

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró en redes sociales un ranking sobre la evolución del empleo privado registrado en las provincias durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. El mandatario destacó que Mendoza aparece entre las jurisdicciones con mejor desempeño relativo y lo atribuyó al rumbo económico nacional. Sin embargo, el propio informe muestra un panorama muy distinto al que difundió: el empleo privado formal cayó en gran parte del país en los primeros meses de la nueva gestión.

El ranking provincial difundido por Cornejo muestra que solo un par de distritos logró sostener o aumentar el empleo. Neuquén y Río Negro son las únicas con saldo positivo: 3,4% y 0,7%, respectivamente. Mendoza aparece tercera, pero con el dígito en negativo: -0,6 por ciento. Son datos de SIPA, el Sistema Integral Previsional Argentino.

“Tras dos años completos de gestión del presidente JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta. Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina”, dice el radical Cornejo en su tuit.

El mensaje coincidió con la reglamentación de la reforma laboral, donde fueron clave los votos de los senadores y diputados radicales por Mendoza.

Indirectamente, Cornejo admite la crisis económica que atraviesa el país desde la asunción de Milei. “El dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal”, dice.

Luego apunta contra las demás provincias: “Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo”.

MC