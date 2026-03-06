Milei se lleva a Nueva York a los gobernadores que le votaron la reforma laboral y festejan el desempleo

Jorge Macri (de CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El palco de los gobernadores que acompañaron el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el domingo por la noche, reveló en parte la trama de alianzas que construyó el Gobierno en los últimos meses para que avancen leyes clave durante el verano, desde la reforma laboral a la baja de edad de imputabilidad y la modificación de la Ley de Glaciares.

Lo que no mostró esa foto es que el pacto de la Nación con las provincias tiene mucho más que ver con la cuestión económica que la simpatía política o ideológica. Porque Milei reunió a mandatarios provinciales del PRO, de la UCR, el peronismo no-kirchnerista y de fuerzas locales: alianzas transversales que le aportaron votos en el Senado y Diputados al libertario. Evitaron mostrarse junto al Presidente otros gobernadores que le hicieron el favor en las últimas votaciones, como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el catamarqueño Raúl Jalil, el santacruceño Claudio Vidal o el neuquino Rolando Figueroa.

Apenas horas después del discurso de Milei, se conoció que el Gobierno repartió en febrero sugestivamente unos $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue el mes en que el Congreso avanzó con las sesiones extraordinarias mileístas. Así, Misiones, Salta y Santa Cruz recibieron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy, $3.000 millones cada una; y Neuquén, $2.000 millones, según analizó la consultora Politikon Chaco.

Otra provincia que benefició Milei con más partidas fue Córdoba, donde gobierna Martín Llaryora: la Nación duplicará los fondos que le envía mensualmente a la provincia para cubrir el déficit de su caja de jubilaciones no transferida. Los giros de la ANSES pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos por mes.

Esos montos parecieron ser el precio que le costó al Gobierno la reforma laboral, luego del tour federal que armó el ministro del Interior, Diego Santilli, en enero de este año. En el poroteo, en la votación de la reforma laboral fueron clave los legisladores que responden directamente a los mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Corrientes, Corrientes y Santa Cruz. Más allá del beneficio particular, el mayor triunfo de los gobernadores fue voltear el articulado que proponía la reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias.

Eso hubiera impactado en la coparticipación en un total de $3,1 billones en 2026, equivalente a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias, según estimaciones privadas. Un escenario que preocupaba a los gobernadores, cuando ya la coparticipación cayó en febrero con respecto al año anterior en un 7,5%. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos volvió a caer en febrero en un 9%.

En los pasillos de Balcarce 50 niegan que la relación sea solo por fondos y aseguran que la negociación es abierta, con idas y vueltas. Las provincias también necesitan de la Nación gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales. En los últimos días varias provincias abrieron sus sesiones ordinarias y algunos gobernadores aprovecharon para exigir fondos y obras a la Nación. “No me cansaré de ir y volver de Buenos Aires”, dijo Sáenz al abrir el período legislativo de Salta. “Si a las provincias les va bien, nos irá bien como país. Hay que dejar de lado el federalismo al revés”, completó, pese a acompañar cada votación oficialista.

En ese marco la Casa Rosada ya prepara varios gestos hacia los gobernadores aliados. Milei se lleva de viaje este fin de semana a casi todos los ya mencionados a Nueva York: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Son las provincias cuyo motor económico está en la minería o el petróleo. Es que entre este lunes y martes, Milei encabezará el llamado “Argentina Week”, un “road show” de inversiones que se realizará en Manhattan. Mientras Milei y su equipo económico –también irán Luis Caputo y Federico Sturzenegger– tendrán presentaciones y reuniones con bancos de Wall Street y grandes corporaciones energéticas, tecnológicas y financieras, los gobernadores tendrán un desayuno en el Council de las Americas y disertarán en el consulado argentino sobre las oportunidades de inversiones de sus respectivas provincias.

Tras esa cita, Milei estará el 19 de marzo en Tucumán como invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026, invitado por Jaldo. Poco antes, el domingo 15, Santilli reiniciará su gira federal para consolidar la mayoría circunstancial del oficialismo en el Congreso: el Gobierno busca sancionar la nueva Ley de Glaciares en Diputados y avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Milei destacó ante la Asamblea Legislativa las posibilidades del RIGI para las provincias: “Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, apuntó. En otro tramo les exigió bajar impuestos: “Solo falta que las provincias y los municipios hagan su parte, por lo cual hemos facilitado una herramienta para denunciar tasas excesivas”. Fueron de las pocas referencias al federalismo, palabra que no mencionó en todo su discurso.

A poco de subirse al avión, uno de los aliados de Milei sacó chapa de libertario y festejó insólitamente el desempleo en todo el país. “Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece”, tuiteó Cornejo, que acompañó el mensaje con un cuadro por demás llamativo: la provincia aparece con un retroceso del empleo del 0,6% según un ranking de variación en el empleo privado. Todas las jurisdicciones tienen su números en rojo, salvo dos: Neuquén (+3,4%) y Río Negro (+0,7), impulsadas por Vaca Muerta.

MC