Trump lanza su alianza militar con gobiernos afines latinoamericanos y afirma que Cuba “está en sus últimos momentos de vida”

Donald Trump lanzó este sábado “en casa”, en el Trump National Doral de Miami (Florida), una alianza militar continental llamada Shield of Americas (Escudo de las Américas), rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele –“un gran presidente y muy guapo”–, el ultra chileno José Kast o Daniel Noboa, con quien está ya EE.UU. realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano.

El presidente de EE.UU. arrancó su intervención inicial hablando de Irán, cuando se cumple una semana del inicio de los bombardeos: “Se han logrado avances tremendos, como probablemente habrán visto. No hay ningún ejército como este en la Tierra y nos está yendo muy bien en Irán. Hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido sus comunicaciones y todas las telecomunicaciones han desaparecido. No sé cómo se comunican, pero supongo que encontrarán la manera. No les está yendo muy bien y son malas personas”.

En relación con el Escudo de las Américas, Trump lo definió como “una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales de nuestra región. Ellos no están mirando, pero llamamos a esta alianza militar la coalición contra los cárteles de las Américas”.

Entre los presentes estuvieron Kristi Noem, a quien Trump destituyó recientemente como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y que fue nombrada enviada especial al Escudo de las Américas.

“Todos los líderes aquí presentes hoy están unidos en la convicción de que no podemos tolerar y no toleraremos más el desgobierno en nuestro hemisferio”, dijo Trump: “La única forma de derrotar a estos enemigos es desplegando el poder de nuestras fuerzas armadas. Tenemos que utilizar nuestras fuerzas armadas. Podéis luchar contra estas personas y tenéis una policía excelente, pero ellos amenazan a su policía. Asustan a su policía. Utilizad las fuerzas armadas. En muchos casos, nuestras fuerzas ya han estado trabajando en estrecha colaboración con las vuestras, y Estados Unidos espera profundizar y ampliar esa cooperación en los próximos meses”.

Alexander Main y Jake Johnston, analistas del Center for Economic and Policy Research (CEPR), entendieron que “el objetivo de la cumbre” es ofrecer a los líderes asistentes “un breve acceso a Trump como una especie de recompensa por su lealtad y por diversos favores prestados. Algunos de estos líderes ya han recibido un apoyo decisivo de Trump. Poco antes de una elección legislativa clave en Argentina, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofreció al gobierno de Milei un rescate de 20 mil millones de dólares, lo que estabilizó la economía del país y ayudó al partido de Milei a obtener una importante victoria electoral. A finales del año pasado, Trump intervino de manera significativa en las elecciones de Honduras al respaldar la candidatura de Asfura y amenazar con imponer un castigo económico a todo el país si los votantes no lo elegían. Asfura terminó ganando por un margen muy estrecho que fue cuestionado por sus oponentes”.

En este sentido, Trump dijo: “Yo les doy mi respaldo, ellos ganan por 30 puntos y yo no obtengo nada a cambio. Si pudiera vender eso... ¿hay alguna forma de hacerlo? ¿Tenemos aquí a alguno de nuestros abogados? Marco [Rubio, que está entre el público] está bastante cerca. ¿Hay alguna forma de que me paguen por eso? Ellos gastan millones de dólares y yo se lo doy, incluso si lo ingresara en el Tesoro de Estados Unidos, estaría bastante bien, ¿no? Marco dice que 'no es una buena idea, pero es un honor hacerlo”.

“Me ocuparé de Cuba”

“A medida que logramos una transformación histórica en Venezuela, también esperamos el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, expresó Trump: “Cuba está realmente al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía. Tienen un mal régimen que ha sido malo durante mucho tiempo. Y solían obtener el dinero de Venezuela y el petróleo. Pero ya no tienen dinero de Venezuela. No tienen petróleo. No tienen nada”.

Trump siguió: “No pueden conseguir combustible para volar. Tienen que dejar sus aviones allí. Y quieren negociar. Están negociando con Marco, conmigo y con algunos otros. Y creo que se llegaría a un acuerdo muy fácilmente con Cuba. Pero durante 50 años, desde que era niño, he oído hablar de Cuba. Pero Cuba está en sus últimos momentos de vida tal y como era. Tendrá una nueva vida estupenda, pero está en sus últimos momentos de vida tal y como es”.

Así el presidente de EE.UU. afirmó: “Ahora mismo estamos centrados en Irán”. Según Trump, el acuerdo con Cuba “será fácil”.

“Muchos de vosotros vienen y me dicen: 'Espero que puedas ocuparte de Cuba'. Cuatro de ustedes lo dijeron: '¿Podrías hacernos un favor? Ocúpate de Cuba'. Me ocuparé de ello. Estas situaciones en Venezuela y Cuba deberían dejar clara la nueva doctrina: no permitiremos que la influencia extranjera hostil se afiance en este hemisferio, y eso incluye el Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo permitiremos. Y juntos protegeremos nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestra preciada libertad e independencia”.

“Acuerdo histórico sobre el oro venezolano”

El presidente de EE.UU. volvió a halagar a la presidenta de Venezuela. “Está haciendo un gran trabajo porque está colaborando con nosotros”, dijo Trump: “Si no estuviera colaborando con nosotros, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no estuviera colaborando con nosotros, diría que está haciendo un trabajo muy malo, inaceptable, pero está haciendo un gran trabajo. Estamos sacando enormes cantidades de petróleo. Están ganando más dinero ahora que nunca, nunca antes. Nosotros ganamos algo, ellos ganan mucho”.

“Me complace decir que esta semana hemos reconocido oficialmente al Gobierno venezolano”, expresó Trump: “De hecho, hemos alcanzado un acuerdo histórico sobre el oro para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para facilitar la venta del oro venezolano y otros minerales. Tienen grandes cantidades de oro, buenas tierras, muy buenas tierras, pero no podían aprovecharlas. El sistema no les permitía aprovechar el valor de sus tierras”.

Además, participaron Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Molino (Panamá, “me encanta ese Canal”, dijo Trump), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Ali (Guayana), Rodrigo Paz (Bolivia), Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana).