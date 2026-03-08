Trump afirma estar “devastando” Irán mientras no descarta desplegar tropas e Israel bombardea instalaciones petroleras

No sólo le dijeron a Donald Trump que Irán no tendría misiles de largo alcance hasta 2035, como pronto, sino que le advirtieron de que era “poco probable” la hipótesis del cambio de régimen en Teherán a través de una guerra, ya fuera breve o prolongada.

Según ha podido saber The Washington Post, un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia reveló que incluso un ataque a gran escala contra Irán lanzado por EEUU no lograría derrocar, probablemente, al régimen militar y clerical de la República Islámica de Irán.

Las conclusiones, confirmadas al Washington Post por tres personas familiarizadas con el contenido del informe, plantean dudas sobre el plan declarado por el presidente Donald Trump de “limpiar” la estructura de liderazgo de Irán e instalar un gobernante de su elección.

El informe, realizado una semana antes de que EEUU e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero, esbozaba escenarios de sucesión derivados de una campaña diseñada contra los líderes iraníes o de un ataque más amplio contra sus instituciones gubernamentales y su cúpula. En ambos casos, la inteligencia concluyó que el establishment clerical y militar de Irán respondería al asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, siguiendo protocolos diseñados para preservar la continuidad del poder.

La posibilidad de que la fragmentada oposición iraní tomara el control del país se describió como “poco probable”, informa TWP.

Pese a ello, este domingo Trump ha insistido en una entrevista con ABC News en que quiere tener voz en quién llegará al poder en Irán una vez termine la guerra. De hecho ha advertido que el nuevo líder “no va a durar mucho” si no cuenta con su aprobación.

“Irán, devastado”

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha seguido con la vaguedad en sus declaraciones, esta vez en el Air Force One, sobre los planes y motivaciones de la guerra en Irán y sobre a qué se refería con la “rendición incondicional” reclamada este sábado por la mañana.

Asimismo, Trump dejaba abierta la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno al tiempo descartaba pedir a las fuerzas kurdas que llevaran a cabo una invasión.

Según ha publicado NBC, Trump ha expresado en privado un gran interés en desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán, y ha discutido la idea con asesores y funcionarios fuera de la Casa Blanca, junto con la idea de que el uranio iraní esté seguro y EEUU y un nuevo régimen iraní cooperen en la producción de petróleo de forma similar a como lo hace con Venezuela.

El interés en desplegar tropas terrestres no se han centrado en una invasión terrestre a gran escala de Irán, dice NBC, sino más bien en la idea de un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría con fines estratégicos específicos.

En cuanto a la idea de “rendición incondicional”, el presidente de EEUU ha dicho: “Es cuando se rindan o cuando ya no puedan seguir luchando. Estamos ganando la guerra por mucho. Hemos devastado todo su imperio del mal. Estoy seguro de que continuará durante un tiempo, pero estoy muy orgulloso de nuestra gente”.

“Barajamos la destrucción total”

Trump, además, este sábado por la mañana en un post en Truth Social dijo “Irán será castigado muy duramente hoy”.

“Prometió que no les dispararía más”, ha dicho Trump después de conocerse que Irán ha atacado bases aéreas de Emiratos Árabes Unidos y tras la denuncia de Baréin, Qatar y Arabia Saudí de haber sido también víctimas de misiles balísticos.

“Estamos barajando seriamente la destrucción total y la muerte segura debido al mal comportamiento de Irán, donde hay áreas y grupos de personas que no fueron considerados como objetivos hasta este momento”, escribió Trump.

Israel ataca instalaciones de almacenamiento de combustible

El ejército israelí ha confirmado este sábado haber atacado varias instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán, informa AP.

La agencia de noticias estatal iraní afirmó que el objetivo de los ataques era una instalación de almacenamiento de petróleo. Es una de las primeras veces que una instalación industrial civil ha sido objetivo de la guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que Irán estaba utilizando los tanques de combustible para abastecer a su ejército.

En respuesta, los medios de comunicación estatales iraníes recogían la amenaza iraní de atacar las refinerías de petróleo de la ciudad israelí de Haifa, en el norte de Israel.

Por su parte, Estados Unidos ha rechazado esta apuesta israelí por atacar la infraestructura energética de Irán. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán: “No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes”, afirmó el secretario, especificando que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.