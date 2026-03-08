Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora cada 8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en todo el mundo como una jornada de reflexión, memoria y reivindicación de los derechos de las mujeres. La fecha recuerda décadas de luchas sociales y políticas impulsadas por trabajadoras, activistas y movimientos feministas que reclamaron igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y el fin de la discriminación y la violencia de género.

La conmemoración tiene sus raíces en las movilizaciones de mujeres trabajadoras de principios del siglo XX, especialmente en Europa y Estados Unidos. Uno de los hitos más citados ocurrió en 1917, cuando miles de mujeres salieron a las calles de Petrogrado para protestar contra la guerra y la escasez de alimentos, un hecho que se convirtió en el detonante de la Revolución de Febrero en Rusia.

Con el paso del tiempo, la jornada fue adquiriendo carácter global. En 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como fecha de conmemoración internacional. Desde entonces, cada año se organizan actos, movilizaciones y actividades culturales y políticas en distintos países para visibilizar las desigualdades que aún persisten.

En la actualidad, el 8 de marzo también se ha convertido en una jornada de movilización social. En muchas ciudades del mundo se realizan marchas y concentraciones en las que organizaciones feministas y sociales reclaman igualdad salarial, mayor representación en espacios de decisión, políticas contra la violencia de género y el reconocimiento del trabajo de cuidados.

En Argentina, la fecha suele estar marcada por manifestaciones masivas en distintos puntos del país, especialmente en Buenos Aires, donde miles de mujeres y diversidades se concentran para expresar demandas vinculadas a derechos laborales, justicia frente a la violencia machista y la ampliación de políticas públicas de igualdad.

Más allá de los actos conmemorativos, el Día Internacional de la Mujer busca recordar que la igualdad de género continúa siendo un desafío global. La jornada invita a reflexionar sobre los avances logrados, pero también sobre las brechas que aún persisten en materia de derechos, oportunidades y participación en la vida política, económica y social.