Quién es Ernesto Talvi, el uruguayo que se incorpora como asesor al equipo económico de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este sábado la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores de la cartera económica.

Talvi es un economista con un extenso recorrido tanto en el ámbito académico como en la gestión pública. Nacido en Montevideo, desarrolló gran parte de su carrera como investigador y analista de políticas económicas, además de ocupar cargos relevantes en la política uruguaya. En 2019 fue electo senador por el Partido Colorado, desde donde lideró el sector Ciudadanos, y al año siguiente asumió como canciller de Uruguay.

Formado en la Universidad de la República, Ernesto Talvi completó posteriormente estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Economía y un MBA en Finanzas, una de las instituciones más influyentes en la formación de economistas de orientación liberal.

Además de su actividad política, el economista se desempeña como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, un think tank dedicado al análisis de políticas públicas y la investigación económica.

Luis Caputo destacó su llegada al equipo económico al señalar que se trata de “un economista de extensa trayectoria y reputación”, cuya experiencia contribuirá a fortalecer el trabajo del ministerio. “Su visión será un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

La incorporación también fue celebrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien resaltó el perfil académico y técnico del economista uruguayo, al que definió como un destacado “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

El anuncio tuvo además la reacción del presidente Javier Milei, quien replicó la noticia en sus redes sociales con un breve mensaje en respaldo a la decisión del equipo económico.