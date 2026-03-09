Día mundial de la tortilla de papas: ¿Por qué se celebra el 9 de marzo?

Cada 9 de marzo se celebra el Día mundial de la tortilla de papas, una efeméride gastronómica dedicada a uno de los platos más emblemáticos de la cocina española y uno de los más difundidos en América Latina, incluida Argentina.

La fecha surgió en los últimos años a partir de iniciativas gastronómicas y campañas en redes sociales que buscaron reivindicar la tortilla española como un ícono culinario. Restaurantes, cocineros y aficionados comenzaron a promover el 9 de marzo como jornada para celebrar y compartir distintas versiones de este plato.

Aunque no se trata de una conmemoración oficial establecida por organismos internacionales, el Día mundial de la tortilla de papas fue ganando visibilidad en distintos países gracias a su enorme popularidad.

Un plato simple que se volvió universal

La tortilla de papas, también conocida como tortilla española, se prepara tradicionalmente con papas, huevos, aceite de oliva y sal. En muchas variantes se suma cebolla, ingrediente que genera uno de los debates más conocidos entre los amantes del plato.

Su origen se remonta a España, donde existen varias versiones históricas sobre su creación. Una de las más difundidas sitúa su aparición a comienzos del siglo XIX, durante las guerras carlistas, cuando se buscaba una comida económica, nutritiva y fácil de preparar.

Otra teoría sostiene que el plato nació como una forma de aprovechar ingredientes básicos disponibles en zonas rurales, lo que permitió su rápida difusión entre distintos sectores sociales.

Con el paso del tiempo, la tortilla de papas se transformó en un clásico de bares y hogares españoles y luego se expandió a otros países, especialmente en América Latina, acompañando los procesos migratorios.

La tortilla en Argentina

En Argentina, la tortilla de papas forma parte del menú cotidiano de bodegones, bares y casas de comida. Su presencia es habitual tanto como plato principal como acompañamiento.

A lo largo del tiempo, surgieron múltiples variantes locales: tortilla alta o jugosa, bien cocida, rellena con jamón y queso o con verduras, entre otras opciones.

El debate más clásico —con cebolla o sin cebolla— también se instaló entre cocineros y comensales, convirtiéndose en una discusión gastronómica recurrente en redes sociales y programas de cocina.

Más allá de las diferencias en la receta, el plato mantiene su identidad como una comida simple, accesible y profundamente asociada a la tradición culinaria popular.

Un símbolo de la cocina cotidiana

El Día mundial de la tortilla de papas se convirtió así en una oportunidad para celebrar un plato que, con pocos ingredientes, logró instalarse en mesas de distintos países y generaciones.

Su permanencia en el tiempo responde a una fórmula simple: ingredientes básicos, preparación sencilla y una fuerte carga cultural que la convirtió en uno de los platos más reconocibles de la gastronomía iberoamericana.