Denuncian que la causa contra el jinete Augusto Fraschina por presunto abuso sexual está a punto de prescribir

Augusto Fraschina, un reconocido jinete e instructor del ambiente hípico argentino, fue denunciado por abuso sexual por dos exalumnas y enfrenta dos causas judiciales, como viene reflejando la investigación de elDiarioAR desde el año pasado. Pese a las pruebas y testimonios presentados, una de ellas lleva casi ocho años sin llegar a juicio. El entrenador tiene un vínculo cercano con la familia de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino.

Además, hay dos jueces implicados en una de las causas que la dejaron cerca de la prescripción y que están ligados a la Asociación del Fútbol Argentino.

El abogado Hugo Tomei, quien fuera defensor de los rugbiers acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa, representa a las dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de Fraschina. Una de las presentaciones se realizó en 2018 y otra en 2024. Según explicó el letrado, el expediente atraviesa una compleja disputa judicial que podría derivar en la prescripción de la primera causa. El conflicto gira en torno a la nulidad de una prueba psicológica que había sido incorporada.

El Tribunal de Casación anuló esa prueba y un juez de Garantías interpretó que esa decisión también invalidaba el llamado a indagatoria del acusado, que es el acto que interrumpe los plazos de prescripción, según contó Tomei en TN.

Si esa interpretación queda firme, podrían considerarse cumplidos los años necesarios para que la causa prescriba. “La resolución deja prácticamente sin sentido el proceso penal. Básicamente dice que pasaron los 12 años y que la causa estaría prescripta”, explicó Tomei.

El fallo que habilita la posibilidad de que la causa prescriba fue firmado por integrantes de la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos aparece Mario Cohan, quien además integra el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino. En la misma sala también intervino Fernando Luis María Mancini, vicepresidente del Tribunal de Apelaciones de la AFA.

La defensa de las víctimas presentó un recurso ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires con la expectativa de revertir esa situación. Mientras tanto, el caso continúa sin una fecha de juicio y con un proceso judicial que ya lleva cerca de una década.

“Ni siquiera llegamos a la mitad del proceso, por lo tanto puede durar muchísimos años más. En el medio de una denuncia de abuso sexual infantil. Las chicas sufren. Tengo cierto sabor amargo. No le puedo explicar muy bien a mi representada las cosas que están sucediendo dentro del proceso porque ella misma me interpela en su angustia de cómo llevar el caso adelante”, subrayó Tomei.

Y consideró: “Esta misma situación podría haberse dado con un juicio terminado y con una sentencia que, en caso de ser adversa para el acusado, podía plantear esa nulidad en su defensa, pero el proceso estaba todo terminado”.

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone. En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El vínculo de Fraschina con Pablo Toviggino

Fraschina es considerado uno de los jinetes destacados del país y fue campeón en distintas competencias. Además, mantiene un vínculo directo con la familia de Pablo Toviggino. Fraschina fue entrenador de los tres hijos del dirigente de la AFA y compitió con los caballos de Toviggino. En 2024 incluso ganó el Gran Premio de la Federación Ecuestre Argentina con HT Felini, un caballo perteneciente a uno de los hermanos Toviggino.

“Me siento afortunado de la calidad humana de todo el equipo de trabajo, ni hablar de la familia Toviggino que nos da la oportunidad de darnos este gustito”, dijo en una entrevista el propio Fraschina tras ese triunfo.

El jinete también es fundador del centro ecuestre Las Casuarinas, en Villa Rosa, Pilar, el lugar donde, según consta en la denuncia, habrían ocurrido los abusos.

NB