Un nuevo video desmiente a Trump y apunta a un Tomahawk de EE.UU. como autor de la masacre de 175 personas en una escuela de Irán

Cada vez hay más pruebas que apuntan a la responsabilidad de EE.UU. en la masacre de la escuela de Irán en la que murieron 175 personas. La última es un nuevo video difundido este domingo por la agencia de noticias iraní Mehr News Agency y verificado por The New York Times, que muestra un misil de crucero Tomahawk impactando en una base naval situada junto a la escuela en la ciudad de Minab el pasado 28 de febrero. El ejército estadounidense es el único que está utilizando misiles Tomahawk para bombardear Irán.

Las pruebas reunidas por The New York Times, que incluyen imágenes de satélite, publicaciones en redes sociales y otros videos verificados, indican que el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayebeh sufrió graves daños por un ataque que se produjo al mismo tiempo que era bombardeada la base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue consultado en el Air Force One sobre el ataque a la escuela. “Según lo que he visto, eso lo hizo Irán”, respondía Trump, mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, añadía: “Se está investigando, todavía se está investigando, pero la única parte que ataca a civiles es Irán”.

Y Trump sentenció, sin aportar ninguna prueba: “Creemos que fue Irán porque son muy imprecisos con sus municiones. No tienen precisión alguna. Fue Irán”.

El nuevo video, verificado por The New York Times, muestra cómo el misil impacta en un edificio descrito como una clínica médica en la base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Tras el impacto, se ven columnas de humo y escombros saliendo del edificio y se oyen gritos lejanos.

Cuando la cámara se desplaza hacia la derecha, ya se observan grandes columnas de polvo y humo saliendo de la zona alrededor de la escuela primaria, lo que sugiere que fue alcanzada poco antes del ataque a la base naval. Esto se ve respaldado por una cronología de los ataques recopilada por The New York Times, que muestra que la escuela fue alcanzada aproximadamente al mismo tiempo que la base.

The New York Times identificó el proyectil que aparece en el video como un misil de crucero Tomahawk, un arma que no poseen ni el ejército israelí ni el iraní. Desde el 28 de febrero, fecha en la que comenzó el ataque estadounidense-israelí contra Irán, los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos han lanzado decenas de Tomahawk contra Irán.

Primeras investigaciones

Las primeras investigaciones ya apuntaban a la responsabilidad de EE.UU. en el bombardeo que mató a 175 personas en una escuela de niñas en Irán. Así lo revelaba una información de la agencia Reuters hace unos días, que señaló que aún no se llegó a una conclusión definitiva y que la investigación sigue abierta.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando el ataque. Reuters no pudo determinar cuánto tiempo durará la investigación ni qué pruebas están buscando los investigadores estadounidenses antes de que se pueda completar la evaluación.

La escuela de niñas de Minab, en el sur de Irán, fue alcanzada el sábado durante el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.