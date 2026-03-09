Horacio Marín prometió que no habrá “cimbronazos” en los precios de los combustibles de YPF

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Así lo expresó Marín en un posteo oficial en su cuenta de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, cerró.

Para Milei, el alza del precio del petróleo beneficiará a Argentina como exportadora

El presidente Javier Milei insistió en que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó desde Nueva York, donde participa del Argentina Week, previo a su viaje a Chile para la asunción de José Antonio Kast.

Milei afirmó el alza del precio internacional del petróleo - que ya superó los 100 dólares por barril-, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de “exportador neto” de energía.

“Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo, Argentina es exportador neto”, aseguró el mandatario, al tiempo que indicó que el alza del crudo y de otros productos básicos que exporta el país podrían mejorar los términos de intercambio y fortalecer la posición externa de Argentina.

Señaló, además, que el contexto internacional también impulsa los precios de los principales productos agrícolas que exporta Argentina.

“Están subiendo todos los granos que exporta Argentina: soja, maíz, girasol”, dijo el jefe de Estado y añadió que el escenario mundial abre una oportunidad para fortalecer las reservas internacionales del país durante los próximos meses.

“Los términos de intercambio de Argentina están mejorando muy fuertemente. Con precios más altos, que se esperan que sean transitorios, usted se va a apurar a exportar”, manifestó en declaraciones a Now97.9.