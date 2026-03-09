El colectivo “Ni una menos”, docentes, gremios y jubilados se movilizan en contra de las políticas de Milei

Organizaciones docentes, diversos gremios y jubilados se movilizarán a lo largo de la semana en todo el país en rechazo al Gobierno Nacional. Además, diferentes agrupaciones llevarán a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Este lunes comienza una gran movilización y paro internacional convocado por el colectivo Ni Una Menos para visibilizar la violencia de género y la brecha salarial, en el marco del Día de la Mujer. Se concentrarán a las 16.30 en Congreso y marcharán hacia Plaza de Mayo.

A partir del martes, gremios docentes realizarán movilizaciones en Bahía Blanca, convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Multicolor, para reclamar recomposición salarial y exigir la apertura del debate por las paritarias.

Otros gremios que agrupan a empleados estatales continuarán con medidas de fuerza y asambleas sectoriales en rechazo a las políticas salariales y a la Ley de Modernización Laboral impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

El miércoles se espera la habitual marcha de jubilados en defensa de sus derechos, donde exigirán nuevamente el aumento de haberes y rechazarán la reforma previsional que propone el oficialismo.