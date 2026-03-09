Milei abre en Nueva York la Argentina Week y busca mostrar apoyo político a su plan económico

El presidente Javier Milei encabeza desde este lunes en Nueva York la llamada Argentina Week, un encuentro que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos y que el Gobierno presenta como una vidriera para captar inversiones.

El evento se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo en sedes de JPMorgan y Bank of America, con presentaciones del propio mandatario, ministros del gabinete económico y gobernadores de provincias con proyectos energéticos y mineros. La Casa Rosada busca aprovechar la cita para exhibir el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer proyectos de gran escala.

La agenda incluye también encuentros con autoridades económicas estadounidenses, representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y ejecutivos de grandes compañías globales. Según el Gobierno, la iniciativa apunta a profundizar la inserción de la Argentina en los mercados internacionales y reforzar su alineamiento con Washington en materia económica y geopolítica.

Gobernadores aliados en la comitiva

La presencia de gobernadores constituye uno de los gestos políticos más visibles del viaje. Milei viaja acompañado por mandatarios de distintos espacios políticos, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Se trata en su mayoría de provincias con fuerte actividad minera o hidrocarburífera, sectores en los que el Gobierno espera canalizar inversiones bajo el esquema del RIGI.

La foto con los mandatarios busca mostrar un respaldo político amplio al programa económico del Ejecutivo, que en los últimos meses logró apoyos en el Congreso de legisladores vinculados a distintos gobernadores para avanzar con iniciativas oficiales.

En paralelo, la relación entre la Nación y las provincias mantiene un fuerte componente fiscal. En febrero el Gobierno distribuyó alrededor de $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varias jurisdicciones, en medio del tratamiento de proyectos oficiales durante el período de sesiones extraordinarias.

Qué es la Argentina Week

La Argentina Week funciona como un “road show” de inversiones dirigido a fondos de inversión, bancos y grandes empresas con presencia en Wall Street.

El Presidente será uno de los principales oradores del encuentro. Su exposición está prevista para el martes por la mañana, luego de una presentación del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon. También participarán funcionarios del gabinete económico como el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La agenda contempla además paneles con representantes de empresas internacionales como Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, junto a ejecutivos de compañías argentinas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.

Los gobernadores, por su parte, tienen previsto participar en encuentros con inversores y en exposiciones sobre oportunidades de inversión en sus provincias.

La primera actividad de Milei en Nueva York

Antes del inicio formal del evento, Milei comenzó este domingo su agenda en Nueva York con una visita al Ohel, el santuario donde se encuentra la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento jasídico Jabad Lubavitch. El mandatario suele realizar esa visita durante sus viajes a la ciudad.

Estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El Presidente llega a Nueva York tras una breve escala en Miami, donde participó junto a otros líderes regionales del lanzamiento de una coalición de seguridad regional impulsada por Donald Trump. Durante ese encuentro, ambos dirigentes volvieron a mostrarse juntos en una fotografía difundida por la organización del evento.

Tras la inauguración de la Argentina Week y su discurso ante inversores, Milei prevé continuar su gira regional con un viaje a Chile, donde participará de la asunción presidencial de José Antonio Kast.