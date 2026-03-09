Trump afirma ahora que la guerra en Irán está “casi terminada”

“Casi terminada”. Es lo que dijo el presidente de EE.UU. sobre la guerra que lanzó contra Irán de la mano de Israel, según una conversación con la CBS. Según Donald Trump, la ofensiva va “muy por delante de lo previsto”.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, dijo Trump a la CBS, quien añadió que EE.UU. va “muy por delante” de su plazo inicial de entre cuatro a cinco semanas.

Preguntado por el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Alí Jamenei y a quien Trump criticó abiertamente, señaló: “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”.

Según CBS, Trump dijo que tiene a alguien en mente para sustituir a Jamenei, pero no dio más detalles.

En cuanto al estrecho de Ormuz, Trump sostuvo que los barcos están pasando ahora, pero que está “pensando en tomar el control”. Además, lanzó otra amenaza a Irán: “Dispararon todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país”.

En una conversación con The New York Post, Trump afirmó que “no está contento” con que Jamenei, de 56 años, haya sustituido a su padre. ¿Y cuál será la respuesta de EE.UU.? “No te lo voy a decir”, respondió Trump sobre los planes para Jamenei: “No te lo voy a decir. No estoy contento con él”.

El mandatario expresó sus exigencias de participar en la elección de la nueva cúpula de Irán, con la idea de replicar el modelo aplicado a Venezuela y lograr un Gobierno tutelado en Teherán, amigo de Washington y Tel Aviv que le permita explotar el petróleo y otros recursos.

En otra conversación, esta vez con la NBC, Trump declaró que no quería hablar sobre si le gustaría que EE.UU. se apropiara del petróleo iraní, pero añadió: “Ciertamente, se habló de eso”.

“Miren Venezuela”, señaló Trump a NBC: “La gente lo pensó, pero es demasiado pronto para hablar de eso”.

Tomar el control de una parte del petróleo iraní podría tensar las relaciones de EE.UU. con China. Alrededor del 80% de las exportaciones de crudo iraní se destinan a China, la segunda economía más grande del mundo y el mayor rival geopolítico de EE.UU.

En la entrevista, Trump reiteró su descontento con la elección del nuevo líder supremo: “Creo que cometieron un gran error. No sé si va a durar. Creo que cometieron un error”.