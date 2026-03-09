La esposa de Adorni, los gobernadores aliados a Milei y el país “como una empresa”: el detrás de escena del Argentina Week

Una foto de Manuel Adorni y su esposa podría empañar la gira de Javier Milei en Nueva York para “pasar la gorra” y buscar atraer inversiones al país. La aparición de Bettina Angeletti —pareja del jefe de Gabinete y consultora en desarrollo organizacional— generó este lunes un pedido de informes en la Cámara de Diputados.

El legislador socialista Esteban Paulón solicitó que el Gobierno explique si la mujer viajó en el avión oficial, quién pagó su traslado y qué rol cumple dentro de la comitiva. La Casa Rosada está obligada a responder esa información, aunque todavía no hubo explicación oficial.

La polémica se desató luego de que Angeletti fuera fotografiada junto al jefe de Gabinete durante una visita del Presidente y su delegación este domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson —conocido como el “Rebe de Lubavitch”— en Queens, una parada habitual de Milei cuando viaja a Nueva York.

elDiarioAR contactó a voceros del Gobierno pero por el momento no hubo explicaciones públicas sobre la presencia de la esposa del funcionario en la gira. En su pedido de informes, Paulón reclamó además conocer si se registró oficialmente su participación en el vuelo y si se evaluaron posibles conflictos de interés. Una explicación extroficial que trascendió es que Angeletti habría viajado a un congreso de manera particular, aunque no queda claro aún si lo hizo dentro de la comitiva oficial o no.

Los gobernadores aliados y el “road show” de inversiones

Más allá de la polémica, el viaje forma parte de una estrategia del Gobierno para mostrar a la Argentina como un destino de inversiones ante los grandes fondos financieros en sectores clave para el modelo libertario: producción petrolera y extracción de minerales. Milei habló esta mañana de presentar al país “como un caso de éxito, como una empresa por la que vale la pena invertir”, dijo en una entrevista en radio Now 97.9.

En ese sentido la embajada argentina en EE.UU. organizó una serie de paneles en los que funcionarios y gobernadores aliados exponen sobre sectores estratégicos como energía, Vaca Muerta y minería. Por eso entre los mandatarios provinciales que participan están Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y hasta el peronista Raúl Jalil (Catamarca), entre otros.

Todos aliados del Gobierno, que en el Congreso le aportaron votos al oficialismo para aprobar la reforma laboral y la media sanción de la nueva ley de Glaciares.

A la espera de la exposición de este martes de Milei, el movimiento de los gobernadores en Manhattan ya se vio este lunes. En redes sociales, varios de ellos celebraron la iniciativa y destacaron la posibilidad de mostrar el potencial productivo de sus provincias ante inversores internacionales. “El Estado está generando condiciones para las inversiones”, planteó el santacruceño Vidal. Figueroa, por su lado, planteó que el objetivo es posicionar a Neuquén y a Vaca Muerta frente a capitales globales, mientras que Valdés destacó la oportunidad de presentar proyectos productivos y energéticos para atraer inversiones a Corrientes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también promocionó el evento en redes sociales y lo presentó como parte de la estrategia para insertar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y captar capital privado. Detrás del armado aparecen también varios conocidos del funcionario, como bancos y grandes compañías financieras, entre ellas JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.

Según anunció la Cancillería, desde hace semanas ya no había tickets disponibles para presenciar las exposiciones. Más de 300 empresarios globales en distintas sedes de Manhattan con intereses en energía, minería, tecnología e infraestructura serían parte del público.

La advertencia del JP Morgan

La “Argentina Week” ocurre además en un contexto de fuerte tensión de los mercados por el impacto de la guerra en Irán tras el ataque de EE.UU e Israel. Este lunes los mercados internacionales se dispararon. Un informe reciente de JPMorgan Chase advirtió que la suba internacional del petróleo podría poner a prueba tanto el plan económico de Milei como la situación de YPF, debido al impacto que podría tener en la balanza energética y en los precios locales.

“El shock de precios del petróleo mejora los términos de intercambio de países exportadores de energía como la Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador”, se lee en un informe del banco. Del caso argentino, agregó, las exportaciones de crudo desde la cuenca neuquina “no se ven afectadas físicamente por la situación en Ormuz”, el estrecho que controla Irán.

Sobre el impacto local, justamente el CEO de YPF, Horacio Marín, habló desde Nueva York y lanzó una frase que ya preocupa: “Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, hacelo hoy”, aseveró. Y dijo que “el combustible va aumentando, pero muy poco”.

MC