Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de forma presencial el martes tras el rechazo de nulidades en el juicio

El Tribunal Oral Federal N.º 7 rechazó este martes los principales planteos de nulidad presentados por las defensas en el juicio por la denominada causa Cuadernos y dispuso avanzar hacia una nueva etapa del debate oral. En ese contexto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria de manera presencial el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py.

La resolución fue adoptada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes desestimaron más de medio centenar de recursos presentados por las defensas de ex funcionarios y empresarios imputados. Entre ellos se encontraba el pedido de nulidad total del proceso impulsado por la defensa de la ex mandataria, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Con esa decisión, el tribunal dio por cerrada la etapa de cuestiones preliminares del juicio y habilitó el inicio de las declaraciones indagatorias de los acusados. La primera audiencia de esta nueva fase se realizará el martes desde las 9 en el salón Auditorium del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002.

En esa jornada, la primera citada será Cristina Kirchner, seguida por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. También figuran en la lista de convocados para ese día los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti, además del ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

Según la resolución leída en audiencia, los magistrados concluyeron que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” señalados por las defensas para intentar anular el proceso. En ese sentido, descartaron que se hubieran vulnerado garantías constitucionales durante la investigación.

El tribunal también rechazó planteos vinculados con la prescripción de los delitos, cuestionamientos a la validez de la figura del imputado colaborador y pedidos para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el juicio.

Las indagatorias se realizarán de manera presencial ante los jueces, aunque el proceso continuará con una modalidad mixta: sólo deberán asistir a la sala los acusados convocados para declarar en cada audiencia junto con sus defensores, mientras que el resto de las partes podrá seguir el debate de forma remota.

En el caso de Cristina Kirchner y de Julio De Vido, ambos con condenas firmes en otras causas, el tribunal deberá coordinar los traslados con los juzgados encargados de la ejecución de sus penas. La ex presidenta cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, mientras que De Vido permanece detenido en el penal de Ezeiza por la tragedia ferroviaria de Once.

Durante la audiencia de este martes, el abogado de la ex mandataria cuestionó además declaraciones públicas del presidente Javier Milei. Carlos Beraldi sostuvo que el mandatario emitió expresiones que “afectan de manera directa al proceso”, luego de que en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso afirmara que Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos”.

El planteo fue respaldado por otras defensas. La fiscal de juicio Fabiana León, por su parte, coincidió en que ese tipo de manifestaciones públicas resultan impropias, aunque remarcó que el Ministerio Público actúa con independencia. El presidente del tribunal respondió que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

La causa Cuadernos se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban presuntos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado. A partir de ese material se abrió una investigación que derivó en múltiples procesamientos de ex funcionarios y empresarios.

En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente, Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, cargos que la ex presidenta ha rechazado y cuya investigación ha cuestionado en reiteradas oportunidades.

Con el rechazo de los planteos de nulidad, el tribunal despejó los principales obstáculos procesales y dio paso a una de las etapas centrales del debate: las indagatorias de los acusados, que comenzarán el martes con la comparecencia presencial de la ex mandataria.